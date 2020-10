Politisk redaktør på B.T., Henrik Qvortrup, skal tirsdag være vært på programmet 'P1 Debat'.

Programmet vil have fokus på DR-værten Mads Aagaard Danielsen, der blev sendt hjem fra DR i weekenden, fordi en sexchikane-sag er kommet frem.

»Jeg synes, det er en erkendelse af inhabilitet i sagen at spørge, om jeg vil være vært. Jeg har fået helt frie hænder, og det ville jeg også have,« lyder det fra Qvortrup.

Programmet bliver en særudgave af 'Q&CO.', der ellers normalt bliver lavet på B.T. om torsdagen klokken 17.00. Sådan bliver det dog ikke i denne uge.

@P1radio har - som erkendelse af egen inhabilitet i Mads Aagaard-sag - bedt mig overtage morgendagens udgave af P1 Debat, der forvandles til en særudgave af "Q&CO". Jeg har betinget mig, og fået, helt frie hænder. Skriv gerne med input. #dkmedier — Henrik Qvortrup

Og Henrik Qvortrup er ikke i tvivl om, hvad fokuspunktet bliver i løbet af programmet.

»Jeg vil undersøge, hvordan det kan være, at det er ligesom at slå i en dyne, når medarbejdere vil have DR til at reagere på interne sager.«

B.T.s politiske redaktør forstår ikke, hvorfor DR ikke har reageret på Mads Aagaard Danielsen-sagen noget før.

»Det undrer mig, at DR ikke reagerer på henvendelserne, før Berlingske bringer en længere artikel i weekenden. Så det vil være et kritisk fokus i programmet.«

Berlingske har talt med hele 12 kilder, der alle har oplevet grænseoverskidende adfærd fra Mads Aagaard Danielsen.

Redaktionschef for P1 og Debat, Jakob Sloma Damsholt, er helt enig med Henrik Qvortrup.

»Vi synes, at det er en vigtig sag at dække, men vi kan ikke selv dække den, fordi vi er inhabile, da det er en vært, der kommer fra den afdeling. Derfor har vi bedt en god, kritisk journalist om at klare det for os,« siger han til DR.

Berlingske udkom søndag med en længere artikel, hvor hele 12 kilder medvirkede. Kilderne fortæller om overgreb samt sexchikane begået af DR-værten.

Kulturdirektøren i DR, Henrik Bo, var efterfølgende ude og undskylde. Det skete blandt andet i en mail til B.T.

Tidligere praktikant hos DR Maria Dønvang stod frem og fortalte til Berlingske, at Mads Aagaard Danielsen også havde overfaldt hende.

»Jeg kan huske fire helt konkrete ting fra det. At han skubber mig derind og låser døren, at jeg siger 'du stikker ikke din klamme pik op i mig' – det gør han ikke. Han stikker sine fingre op i mig.«