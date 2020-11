Ud over de mange eksperter, der på det seneste har stillet spørgsmål ved Mette Frederiksen beslutning om at lukke Nordjylland ned og slå hele minkerhvervet ihjel, har mange politikere fra blå blok også stillet sig på bagbenene.

Men én mangler. Og det er ingen mindre end oppositionsleder Jakob Ellemann-Jensen, der er formand for Venstre.

Og det undrer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup. Ifølge ham er det bemærkelsesværdigt, hvor usynlig, fraværende og passiv Ellemann er. Særligt fordi det nu er kommet frem, at regeringen ikke har hjemmel i lovgivningen til at slå mink ihjel uden for det nedlukkede Nordjylland.

»Vi læner os op ad noget, der ligner en skandale for regeringen. Hvis en oppositionsleder ikke kender sin besøgelsestid her, så kan man undre sig over, hvad han laver,« siger Henrik Qvortrup.

Han mener, det burde ligge lige til højrebenet for en oppositionsleder at gå ud og stille spørgsmål og være kritisk over for for en regering og en statsminister, der træffer nogle beslutninger, som selv eksperter har svæt ved at forstå.

»Det forekommer mig, at han (Jakob Ellemann-Jensen, red.) er nervøs for at træde forkert. Det undrer mig, at en oppositionsleder bare kan lade den nye udvikling, med at regeringen mangler videnskabelig evidens og ikke har lovhjemmel til at aflive uden for Nordjylland, ligge i weekenden og ikke tage ejerskab på den. Det er mystisk.«

Faktisk mener Henrik Qvortrup, at det er det, der forventes af en oppositionsleder, og som er hans opgave:

»En oppositionsleders rolle er at være terrier, der bider regeringen, men han har gummiarm. Han er bange for at gøre noget, det er forkert. En oppositionsleder har til opgave at sætte kritisk fokus på en regering, der gør noget, som kan sås tvivl om. Og det er der jo virkelig her, men han er tavs.«

Vi bringer en efterlysning:

Hvor er @JakobEllemann og @venstredk i sagen om nedlukning af Nordjylland og et helt erhverv?

Hvorfor er det kun @PernilleVermund, @jarlov og @AlexVanopslagh, der giver den som oppositionspolitikere i en sag, hvor regeringen kan komme i vanskeligheder? — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) November 8, 2020

Henrik Qvortrup har talt med flere i Venstres bagland, som ligeledes undrer sig over Ellemanns fravær.

»Flere i baglandet fortæller mig, at de er frustrerede over, at de andre borgerlige partier kører den her sag. Jeg ved, at folk i Venstre spørger sig selv, om han sidder på den rette post. De undrer sig over, hvor han er henne.«

Jakob Ellemann-Jensens fravær har da også fået Henrik Qvortrup til at efterlyse oppositionslederen på Twitter.