Tirsdag aften ved 22-tiden skete der et skifte i dansk politik, da den borgerlige opposition blev ekskluderet fra forhandlingerne om genåbningen af Danmark.

»Nu er der pludselig for alvor blevet kamp om coronapolitikken. Corona som en regulær kampplads har vi ikke set før. Det er det, der sker nu: Fronterne er trukket op,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge B.T.s politiske redaktør er det begyndelsen på en ny politisk fase.

I knap et år har Folketinget stået bredt bag hver eneste tiltag, der er taget for at dæmme op for den coronavirus, der har skabt så store forandringer i danskernes hverdag. Indtil nu.

Henrik Qvortrup er B.T.s politiske redaktør.

For de blå partier blev bedt om at forlade forhandlingerne, fordi de ville åbne mere for samfundet end regeringen. De ville gå en anden vej end regeringen. Det blev afvist, og derefter var det kun støttepartierne, der blev siddende ved bordet.

»Det er lagt op til mere uforsonlig kritik fra blås side, og det betyder, at der nok i fremtiden vil blive råbt højere om konsekvenserne af det, man ikke gør og det, man fastholder,« siger Henrik Qvortrup:

»Hvis man skruer tiden et år tilbage, sad der jo en nation lammet af frygt over den nye ukendte sygdom. og der var sgu ikke rigtigt nogen politikere, der turde sige: 'Skal vi gøre det på en anden måde'. Der lod oppositionen sig lynhurtigt indrullere i rollen som statister, men nu har de set den folkelige frustration, som eksisterer derude, og har set en mulighed for at udnytte og bruge den.«

Konkret har den borgerlige fløj givet tydeligt udtryk for, at man gerne vil have flere børn i skole og flere butikker åbnet i den kommende tid.

B.T.s politiske redaktør forudser desuden, at coronaens særstatus i fremtiden vil blive udfordret og i højere grad vil blive italesat fra oppositionen. I forhold til om de mange penge kunne være blevet brugt på en anden måde – og på andre områder.

»De vil finde mange måder at angribe regeringen på nu. Hidtil har oppositionen ikke for alvor turdet, men det ser det ud til, at de gør nu – men det er jo ikke en særlig stærk opposition, skal man også huske på. Regeringen har stadig sit flertal på plads,« siger Henrik Qvortrup.

Alligevel vil onsdagens pressemøde, hvor detaljerne for den forestående genåbning af Danmark bliver rullet ud på, også markere en ændring i det politiske spil.

»Her kan regeringen jo helt konkret ikke længere bruge den med, at det er er enigt Folketing, der står bag beslutningerne. Nu er det rød bloks coronapolitik, ikke hele Folketingets,« siger Henrik Qvortrup:

»Nu er det endnu mere tydeligt, at det Mette Frederiksens linje, der kører. Hun kan ikke dele ansvaret, når hun over for utålmodige vælgere skal sige, at 'jamen det kan godt være, at I synes, at det her er forkert, men alle er jo enige'. Det er slut nu.«