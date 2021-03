Udenrigsministeriet har i dag bekræftet, at regeringen har indgået en aftale om at hjælpe nogle af de danske børn i Syrien hjem – men uden deres forældre.

Og det er et klart udtryk for, at regeringen er kommet under pres. Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup:

»Det faktum, at der overhovedet åbnes op for en løsning, ville ikke være sket for tre måneder siden. Men nu er det gået op for regeringen, at sagen er vanskelig, og at der må gøres noget. Regeringen er kommet under et ekstremt pres.«

Ifølge Henrik Qvortrup er aftalen et listigt forsøg for regeringen på at vinde tid:

»Det er et forsøg på at vinde tid i en syltekrukke. Regeringen har tænkt taktisk smart.«

Det kan dog være risikabelt for regeringen, for man skal have in mente, at der ikke er nogen garanti i den såkaldte 'Task Force Evakuering':

»Gad vide, hvad regeringen vil gøre, hvis der ikke kommer en løsning, og de danske børn i Syrien faktisk ikke kommer hjem uden deres forældre?« siger Qvortrup.

Det store slagsmål resterer: Hvad gør regeringen, når det om to måneder sandsynligvis viser sig, at børnene ikke kan komme hjem uden mødrene?

SÅ bliver det for alvor politisk sprængfarligt. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) March 30, 2021

Det er nemlig ikke lykkedes nogen andre lande at gøre det før. Eksempelvis har Belgien lavet en lignende 'Task Force Evakuering', og de fandt ud af, at der ikke var nogen løsning. Børnene kunne ikke komme hjem uden deres mødre.

Med i aftalen er regeringen, SF, De Radikale, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.

Det vil sige, at regeringen har været beskudt fra to sider, nemlig fra Ny Borgerlige, Dansk Folkeparti og i den grad fra Enhedslisten.

»Det ser ud til, at Enhedslisten har gennemskuet, at regeringen har indgået aftalen for at få sagen til at falde til ro. Derfor er de rasende,« siger Henrik Qvortrup, der på Twitter kalder aftalen for et 'hold kæft-bolsje'.

Det hedder en aftale, men burde måske retteligt betegnes som hold kæft-bolche.

Dog en alvorlig streg i regningen for regeringen - og i særdeleshed @JeppeKofod - at @Enhedslisten ikke vil sutte med. #dkpol — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) March 30, 2021

Sagen har lagt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der fra især Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har fået hård kritik. Og ifølge Qvortrup er Kodfod bestemt ikke 'home safe' efter dagens nyhed:

»Hvis Jeppe Kofod troede, at han nu kan åbne lettet op, så må han konstatere, at så god er verden ikke. Han sidder lige så usikkert, hvis ikke mere, fordi Enhedslisten er så rasende,« fortæller Henrik Qvortrup.