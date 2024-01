Det var med ansigtet lagt i alvorlige folder, at Mette Frederiksen i dag besøgte Nordic Waste, hvor man arbejder i døgndrift for at forhindre en miljøkatastrofe.

Frederiksen roste arbejderne, der knoklede og forsøgte at komme med beroligende ord til beboerne i den nærliggende landsby Ølst.

Men statsministeren havde også et andet ærinde, mener B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, og det handler om at lægge klar afstand til ejer af Nordic Waste og mangemilliardær Torben Østergaard Nielsen.

»Den her sag er for god til at lade gå. Der findes ikke noget i politik, der er bedre end fælles hadeobjekter, og det må man virkelig sige, at Torben Østergaard Nielsen er blevet blandt politikere og i befolkningen,« siger Henrik Qvortrup.

Mette Frederiksen fik blandt andet sagt, at »det er svært at takke Nordic Waste, for de har ikke hjulpet til.« på dagens pressemøde.

»Det er en klassisk Mette Frederiksen. Hun kan komme til undsætning under en krise, og omvendt er Torben Østergaard Nielsen en superskurk. det er perfekt castet,« siger Henrik Qvortrup.

Han hæfter sig ved, at der er to spørgsmål som ikke fik meget opmærksomhed fra Mette Frederiksen.

Det første er, om tilsynene med Nordic Waste har været gode nok.

Det andet er, om der er de rigtige regler og love på området.

»Man kan sagtens argumentere for, at Torben Østergård Nielsen burde lægge to milliarder kroner for oprydningen, men det er jo lidt mærkeligt, at man skulle være forpligtet udover lovteksten. Når alt kommer til alt, så tror jeg ikke, at Mette Frederiksen og regeringen vil ændre loven,« siger Henrik Qvortrup.

