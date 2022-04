Det politiske koryfæ og Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), genopstiller ikke ved det næste folketingsvalg.

Det oplyser han mandag ifølge Vejle Amts Folkeblad og TV Syd på baggrund af en pressemeddelelse.

Som han mandag aften har meddelt sin valgkreds i Horsens.

»Jeg ønsker at give min kreds god tid til at finde en ny kandidat. Derfor synes jeg, at det nu er det rette tidspunkt at give kredsen besked. Jeg har haft en fantastisk tid i politik og nydt hver dag. Men alting har sin tid, og jeg har en usentimental holdning til at stoppe,« siger han ifølge medierne i en pressemeddelelse.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Efter det næste folketingsvalg vil jeg bruge mere tid på familien og mine andre interesser,« siger Henrik Dam Kristensen yderligere.

Henrik Dam Kristensen har i sin politiske karriere tidligere været både landbrugsminister, fødevareminister og socialminister. Det var, mens Poul Nyrup Rasmussen var statsminister.

Henrik Dam Kristensen har været formand for Folketinget siden 2019, hvor det seneste valg fandt sted.

Han overtog posten fra Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.