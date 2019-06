Socialdemokratiets Henrik Dam Kristensen bliver indstillet til ny formand for Folketinget.

Det er partiets formand, Mette Frederiksen, der indstiller den mangeårige socialdemokrat til posten.

Det skriver Jyllands-Posten.

Dermed afløser Henrik Dam Kristensen Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard på posten, hvis og når han bekræftes til den prestigefyldte post.

Ifølge Jyllands-Posten har Mette Frederiksen været ude og søge opbakning til Henrik Dam Kristensen som formand for Folketinget, og den skal være clearet så langt, at han forventes at blive indsat fredag, skriver mediet.

B.T. har været i kontakt med Henrik Dam Kristensen.

Han oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til, om han skulle være den næste formand for Folketinget.

»Det er ikke noget, jeg har en kommentar til nu,« siger han.

Henrik Dam Kristensen har siddet i Folketinget siden 1990, hvor han blev valgt ind i Ribe Amtskreds.

I en kort periode mellem 2004 og 2006 sad han i Europaparlamentet, men allerede i 2007 var han tilbage i Folketinget.

Han har været medlem af Folketingets Præsidium siden 2016 og har adskillige ministerposter på CV'et.

Blandt dem kan nævnes Landbrugs- og fiskeriminister fra 1994-1996, Fødevareminister i perioden 1996-2000 og senest Beskæftigelsesminister fra 2014-2015.