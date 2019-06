Efter Liberal Alliances katastrofevalg retter folketingsmedlemmet Henrik Dahl en sønderlemmende kritik af partiets ledelse - og særligt af formand Anders Samuelsen.

»Ja, hvad har han ikke gjort galt?«

Sådan spørger Henrik Dahl retorisk på spørgsmålet om, hvad han mener, at partiformanden har gjort galt, siden Liberal Alliance under onsdagens valg endte med at få en vælgerlussing og gå fra 13 til blot fire mandater.

»Altså, han har jo bare ført en ekstremt ugennemtænkt politik i forhold til at deltage i regeringen og ved at komme med høje meldinger i forhold til topskat og jeg ved ikke hvad,« forklarer Henrik Dahl videre.

Den 59-årige politiker rettede først den kradse kritik af sin partiformand og hans ledelse i et interview med DR.

Her forklarede han, at han mente, vælgerne var flygtet fra partiet på grund af den nepotisme, som Anders Samuelsen - ifølge Henrik Dahl - har gjort sig skyldig i ved blandt andet at udnævne sin søster til kulturminister og vennen Thyra Frank til ældreminister:

»Der jo totalt vanvittigt, for hun har ikke én af de kvaliteter, der skal til for at være minister. Og vi har gået og været til grin i tre år, fordi Thyra var minister, fordi det her nepotistiske princip bare skulle gennemføres,« forklarede han til DR.

Til B.T. uddyber han sin kritik og forklarer, at han mener, det er 'et utal af ting, der er gået galt'.

»Anders er jo en ekstremt dårlig leder. Og et af problemerne med hans ledelsesstil er jo hans nepotisme. Det er jo fordi, han udnævner familie og venner til helt afgørende poster i stedet for at se på, hvem der har kompetencerne,« siger han.

»Det værste eksempel er jo selvfølgelig Thyra Frank. Det er klart for enhver, at hun er inkompetent til at være politiker, og ikke desto mindre har Anders insisteret på, at hun skulle være minister, selvom hun ikke har nogen af de kvaliteter, man skal være i besiddelse af, for at fungere som politiker. Ikke én,« tilføjer han.

Han henviser også til, at partiet ikke har fået gode valg de seneste tre gange, danskerne har skulle sætte deres kryds - ved kommunalvalget, europaparlamentsvalget og senest folketingsvalget.

»Vi har tabt tre valg i træk. Det er kernen i det. Men selvom vi har tabt tre valg i træk, så har Anders hele tiden sagt, at vi havde kæmpe succes. Og jeg har altid sagt til Anders, at: 'Så kan vi ikke tåle at have succes',« fortæller Henrik Dahl og fortsætter:

»Det er jo en fantasiverden, man lever i, hvis man påstår, at vi har succes. Det siger sig selv, at når man igen og igen og igen fører en politik, der fører til valgresultater mellem to og tre procent, så bliver man altså nødt til at pakke sine ting sammen og sige tak for denne gang på et eller andet tidspunkt.«

Anders Samuelsen. Foto: Philip Davali Vis mere Anders Samuelsen. Foto: Philip Davali

Ifølge Henrik Dahl deler flere i folketingsgruppen hans opfattelse og har ikke 'fidus til de ideer', der kommer fra partiets ledelse.

»For de fører jo til valgnederlag,« forklarer han.

Han forklarer videre, at ledelsen har skabt et 'a-hold' og et 'b-hold' i folketingsgruppen.

»Man har et a-hold, hvor elendige præstationer ikke har nogen negative konsekvenser, og så har du et b-hold, hvor gode præstationer ikke har nogle positive konsekvenser.«

Ifølge Henrik Dahl er a-hold opstået som følge af Anders Samuelsens nepotisme, men b-holdet bliver holdt væk fra indflydelse.

»Det er jo så elendig ledelse, at man må tage sig til hovedet,« forklarer Henrik Dahl og fortsætter:

»Han (Anders Samuelsen, red.) mangler evnen til at motivere folketingsgruppen, til at lede og fordele arbejdet og inddrage folk. Evnen til at finde de rigtige mennesker til at løse de rigtige opgaver.«

Tror du, Liberal Alliance kan overleve det her og få rettet op?

»Ja, men så skal der også handles hurtigt. Så der skal nogle friske kræfter til,« siger han.

Han understeger dog, at det ikke er ham, der skal i ledelsen.

»Jeg bliver 60 næste år, og jeg synes ikke, der skal sidde en gammel mand som mig i ledelsen. Den nye ledelse skal være yngre end den gamle.«

Han forklarer, at han tidligere har talt med Anders Samuelsen om den kritik, han nu retter offentligt mod hans ledelse.

»Jeg synes, der nu er en naturlig lejlighed til at snakke om, hvorfor vi har tabt,« siger han og slutter:

»Det kommer jo ikke ud af ingenting. Vi har jo ikke tabt ved et uheld. Det var ikke bare sådan en skævert,« forklarer han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra de involverede parter, for at forholde dem kritikken, men det har ikke været muligt at få kontakt til dem endnu.