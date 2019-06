At kalde Henrik Dahls angreb på Anders Samuelsen efter valgnederlaget for en uge siden for brutalt er vel nærmest en underdrivelse. Nu undskylder han.

Få timer efter det stod klart, at Liberal Alliance blev det nyligt overståede folketingsvalgs helt store taber ved at gå fra 13 til fire mandater, gik Henrik Dahl til angreb på sin politiske leder Anders Samuelsen.

»Ja, hvad har han ikke gjort galt?« sagde Henrik Dahl.

»Altså, han har jo bare ført en ekstremt ugennemtænkt politik i forhold til at deltage i regeringen og ved at komme med høje meldinger i forhold til topskat, og jeg ved ikke hvad,« forklarer Henrik Dahl videre i et interview med DR.

Her forklarede han, at han mente, vælgerne var flygtet fra partiet på grund af den nepotisme, som Anders Samuelsen – ifølge Henrik Dahl – har gjort sig skyldig i ved blandt andet at udnævne sin søster Mette Bock til kulturminister og vennen Thyra Frank til ældreminister:

»Det er jo totalt vanvittigt, for hun har ikke én af de kvaliteter, der skal til for at være minister. Og vi har gået og været til grin i tre år, fordi Thyra var minister, fordi det her nepotistiske princip bare skulle gennemføres,« forklarede han.

Den kritik uddybede han efterfølgende til B.T.

»Anders er jo en ekstremt dårlig leder. Og et af problemerne med hans ledelsesstil er jo hans nepotisme. Det er jo, fordi han udnævner familie og venner til helt afgørende poster i stedet for at se på, hvem der har kompetencerne,« siger han.

»Det værste eksempel er jo selvfølgelig Thyra Frank. Det er klart for enhver, at hun er inkompetent til at være politiker, og ikke desto mindre har Anders insisteret på, at hun skulle være minister, selvom hun ikke har nogen af de kvaliteter, man skal være i besiddelse af, for at fungere som politiker. Ikke én,« tilføjer han.

Men den kritik fortryder han nu. Det skriver han i en kortfattet besked på facebook.

'Vi har netop afholdt møde i LA’s hovedbestyrelse. Et af emnerne var, hvordan vi taler til og om hinanden i LA. Det er klart, at der skal være en ordentlig tone. Også når presset er stort.'

'Derfor vil jeg gerne undskylde uforbeholdent over for Anders, Mette og Thyra, at jeg anvendte en så hård og personlig tone på valgaftenen og dagen efter.'

'Det var over stregen, og det beklager jeg' skriver Henrik Dahl.

I forbindelse med det elendige valg måtte flere store LA-profiler sige farvel til Folketinget.

Det gjorde sig blandt andet gældende for Anders Samuelsen, der ikke fik stemmerne nok til at blive genvalgt.

Også Joachim B. Olsen og Laura Lindahl måtte forlade deres pladser på Christiansborg.