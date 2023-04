Lyt til artiklen

Den tidligere næstformand i Nye Borgerlige Henriette Ergemann er ærgerlig over, at hun ikke er blevet spurgt, om hun vil i Folketinget, mens Peter Seier Christensen er sygemeldt med stress.

Henriette Ergemann er nemlig førstesuppleant til Folketinget i Sjællands Storkreds – den kreds, hvor også Peter Seier Christensen er valgt.

Derfor kunne Henriette Ergemann have overtaget Peter Seier Christensens plads i folketinget, mens han var sygemeldt. Også selvom hun i starten af marts meldte sig ud af Nye Borgerlige.

Er du ked af, at du ikke kommer i Folketinget?

»Ja, det er jeg,« siger Henriette Ergemann og tilføjer:

»Jeg er jo ikke medlem af partiet, men der er ingen fra partiet, der har kontaktet mig for at spørge, hvad det eventuelt kunne være blevet til,« siger hun og tilføjer, at hun er enig i Nye Borgerliges politik og i øjeblikket ikke er medlem af et parti.

Hun forklarer, at hun længe har været bekendt med Peter Seier Christensens stress-sygdom, og at flere af medlemmerne i Nye Borgerlige af den årsag har kontaktet hende i sit virke af suppleant.

Ergemann blev valgt til næstformand i partiet, men måtte hurtigt forlade posten igen, efter at B.T. og Ekstra Bladet kunne afsløre en række opsigtsvækkende kommentarer på hendes sociale medier.

For eksempel skrev hun, at hun fik blødningsforstyrrelser, hvis hun var sammen med personer, der har modtaget en vaccine mod covid-19.

Derudover skrev hun, at »vaccinerne ikke virker« og har skadet »mange tusinde« mennesker.

Desuden har Ergemann kaldt Socialdemokratiets Karen Hækkerup for »en sindssyg kælling,« som skal »i fængsel for mord på uskyldige børn.«

I stedet for Henriette Ergemann vil Pernille Vermund og Kim Edberg fra Nye Borgerlige overtage Peter Seier Christensens opgaver i Folketinget.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Nye Borgerlige.