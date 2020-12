Karsten Lauritzen mener, at sag om formodet svindel med udbytteskat kom for sent til hans bord.

Det frustrerede den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V), at han i 2015 ikke med det samme kunne oplyse offentligheden om flere detaljer om en sag om formodet svindel med udbytteskat.

Det fortalte han tirsdag i Retten på Frederiksberg til den kommission, som er sat til at undersøge, hvordan de formodede svindlere kunne få udbetalt over 12 milliarder kroner i refusion af udbytteskat. Penge, som de ifølge de danske skattemyndigheder ikke burde have fået.

Ifølge Karsten Lauritzen blev han og Skat bedt om ikke at give alle oplysninger til offentligheden af hensyn til den efterforskning, som Søik, bedre kendt som Bagmandspolitiet, gik i gang med.

Blandt andet blev ministeren bedt om ikke at gå i detaljer med, hvor mange henvendelser skattemyndighederne havde fået, før mistanken om svindel blev offentliggjort.

- Man (Søik, red.) havde et ønske om, at det der med, at der var flere henvendelser, det skulle vi ikke sige, fortalte Lauritzen til kommissionen.

Han fortalte videre om en undren over, hvorfor det i sommeren 2015 tog flere dage, før der blev afleveret en anmeldelse af den formodede svindel, og hvorfor han først blev orienteret næsten tre uger efter, at Skat besluttede at stoppe med at udbetale penge i refusion for udbytteskat.

- Jeg ville ønske med den viden, jeg har i dag, at man orienterede mig, da man stoppede udbetalingerne og ikke først 24. august, sagde Lauritzen.

Skattemyndighederne modtog de første henvendelser om mulig svindel tre dage i træk fra en dansk advokat i juni 2015.

Senere kom henvendelser fra en ansat ved de britiske skattemyndigheder i slutningen af juli og begyndelsen af august 2015.

6. august 2015 besluttede Skat at stoppe alle udbetalinger af refusion af udbytteskat som resultat af de henvendelser. Ifølge DR blev der i tiden fra den første henvendelse og frem til 6. august udbetalt op mod 2,6 milliarder kroner.

11. august tog Skat kontakt til Søik om sagen.

Næsten to uger senere - 24. august - fik Søik en anmeldelse fra Skat. Samme dag blev Karsten Lauritzen som skatteminister orienteret om sagen. På det tidspunkt havde han været skatteminister i under to måneder.

Men ifølge Karsten Lauritzen burde han have været orienteret 18 dage tidligere.

- Det er meget let med den viden, man har nu, at sige, om noget er rigtigt eller forkert. Men med den viden, jeg har nu, vil jeg sige, at det ville være naturligt, at jeg blev orienteret, da udbetalingerne blev sat i bero, sagde han til kommissionen.

/ritzau/