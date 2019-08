Hemmelige møder, lækkede oplysninger og et oprør fra egne rækker.

Velkommen til den danske version af 'House of Cards'.

Lars Løkke Rasmussen har overtaget rollen som den karismatiske Frank Underwood, og det ovale kontor i Det Hvide Hus er skiftet ud med Christiansborgs bonede gulve.

Men derudover er dramaet i Venstre nærmest lige så vildt, som det er tilfældet i den amerikanske serie.

I spotlightet står Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, der har bekriget hinanden så voldsomt, at Venstres bagland har vendt sig mod dem.

Og det er netop det bagland, der den forløbne uge har afholdt en række hemmelige møder i regionsbestyrelserne, og som kommer til at holde flere i denne uge, hvor man netop diskuterer, om man fortsat vil støtte Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

B.T. har været i kontakt med flere kilder fra de forskellige regioner, der allerede har afholdt møder, men fælles for dem alle er, at de ikke ønsker at udtale sig om, hvad de blev enige om på møderne.

Flere kilder vil dog godt uden for citat referere fra bag de lukkede døre, og fra dem fremgår det, at der i hvert fald på Region Midtjyllands og Region Nordjyllands møde blev udtrykt kraftig kritik af formandskabet i Venstre.

Mandag aften fortsætter dramaet i kulissen, når Region Midtjylland mødes, og til sidst er det onsdag Region Sjællands tur til at sætte sig og diskutere, om de kan se Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen fortsætte som partiets to frontfigurer.

Møderne vil unægtelig blive afholdt i lyset af, at Løkke søndag aften har opfordret til at fremrykke landsmødet og samtidig givet udtryk for, at han ønsker at fortsætte som formand.

Alle møderne er hasteplanlagt med henblik på den kommende weekend.

Her kulminerer Venstres dramatiske periode med et forretningsudvalgsmøde fredag aften og et hovedbestyrelsesmøde lørdag. Begge møder afholdes i Børkop ved Vejle, og det er ikke usandsynligt, at der ved disse møder vil blive lagt et massivt pres på formandskabet.

»Det bliver meget spændende, og der er et kæmpe pres på mange aktører. Det er ikke kun Løkke, der er under pres, for nu har Venstres bagland ladet det sive, at det gerne vil have ændringer, og så skal de også vise, at det sker,« fortæller politisk kommentator Jarl Cordua.

Skruer vi tiden fem år tilbage, var der nemlig også et kraftigt oprør mod Lars Løkke Rasmussen, men der formåede den tidligere statsminister at tale dem fra planen.

»Vi har før set, at Venstres organisation ville have ændringer, men at Lars Løkke formåede at tale dem hen i en anden retning. Hvis han igen formår det, så peger pilen på Venstre baglands troværdighed,« siger Jarl Cordua og tilføjer:

»Det værste, der kan ske, er, at ingenting sker.«

Flere kilder har de seneste uger fortalt til B.T., at baglandets plan er at lægge pres på Lars Løkke og Kristian Jensen og få dem overtalt til ikke at genopstille forud for Venstres landsmøde i november.

I det tilfælde kan Venstre – forhåbentlig – udramatisk finde en ny formand. Men hvis Lars Løkke Rasmussen insisterer på at fortsætte som formand, kræver det, at en af hans kollegaer stiller op og udfordrer den tidligere statsminister.

Og her peger alle pile på én mand: Jakob Ellemann-Jensen.

Det er ham, som Venstres bagland ønsker som formand, men spørgsmålet er altså, om han er parat til at ranke ryggen og gå ind i en duel mod Lars Løkke Rasmussen.

Én ting er i hvert fald sikkert: Vi får svar på et utal af spørgsmål i den kommende uge.