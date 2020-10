Midt i det radikale kaos og oprydningen efter Morten Østergaards sexismesager kom der i weekenden et opråb fra uventet kant.

Det skete i en mail fra det radikale folketingsmedlem Ida Auken, selv om hun i øjeblikket er sygemeldt med stress.

Det bekræfter en række kilder over for B.T.

I en intern mail til alle de radikale folketingsmedlemmer gjorde Ida Auken det klart, at nu må 'fortielserne' stoppe.

Ida Auken er p.t. sygemeldt fra Folketinget på grund af stress. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ida Auken er p.t. sygemeldt fra Folketinget på grund af stress. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

En af modtagerne af mailen læser det som en klar henvisning til, at partiledelsen fredag hævdede ikke at have kendt til Morten Østergaards krænkelseshistorik.

Den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, var både vred og ked af det, da hun fredag stillede sig frem foran pressen.

Her forklarede hun, at det var første gang, hun hørte om de tre sexismesager, som Østergaard kort forinden havde erkendt at være gerningsmanden i.

Men ifølge B.T.s oplysninger henviser Ida Auken i mailen til, at hun for tre år siden orienterede partiets 'næstformand' om Morten Østergaards pågående adfærd.

Dengang var der to næstformænd i Det Radikale Venstre: Martin Lidegaard og Sofie Carsten Nielsen.

Sofie Carsten Nielsen skrev et svar på Ida Aukens mail, som i hast blev sendt rundt til alle i gruppen.

Den nye partileder huskede ikke at være orienteret om sager med Morten Østergaard.

Det samme skriver hun mandag i et svar til B.T.: 'Jeg er ikke blevet orienteret om en sag om Morten Østergaard for tre år siden.'

Sofie Carsten Nielsen udtaler sig til pressen i Bibliotekshaven i København fredag 9. oktober 2020. De Radikales Morten Østergaard har skrevet på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsen udtaler sig til pressen i Bibliotekshaven i København fredag 9. oktober 2020. De Radikales Morten Østergaard har skrevet på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Fredag indrømmede Morten Østergaard i et Facebook-opslag, at tre kvinder ud over partifællen Lotte Rod har følt sig krænket af ham.

På pressemødet fredag spurgte B.T. Sofie Carsten Nielsen, om hun ikke – heller ikke antydningsvis – har hørt om andre MeToo-sager med Morten Østergaard end den omtalte med Lotte Rod?

»Som jeg siger, så er jeg lige blevet bekendt med det her opslag (fra Morten Østergaard, red.), og jeg blev så i eftermiddag bekendt med en personalesag, hvor Morten Østergaard også er krænkeren,« svarede hun.

Morten Østergaard skrev sit opslag, efter han fredag formiddag var blevet afkrævet svar på sexchikanesagen om praktikanten.

Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i Den Sorte Diamant København. Sofie Carsten Nielsen overtager titlen som politisk leder hos De Radikale. De Radikale holder gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag i Den Sorte Diamant i København onsdag 7. oktober 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i Den Sorte Diamant København. Sofie Carsten Nielsen overtager titlen som politisk leder hos De Radikale. De Radikale holder gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag i Den Sorte Diamant i København onsdag 7. oktober 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

Fredag aften kunne B.T. afsløre, at Morten Østergaard under partiets sommerfest i 2016 krænkede en praktikant ved at tage hende på ballerne og hive i hendes bh og trusser, mens de dansede.

Senere på sommeren meldte hun Morten Østergaard for sexchikane til partiets kommunikationschef, David Aurvig. Han fungerede samtidig som praktikantvejleder hos De Radikale.

Men ifølge flere kilder, som B.T. har talt med, informerede David Aurvig ikke partiets gruppeledelse, som ud over Østergaard bestod af Sofie Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, landsformand Svend Thorhauge samt tre højtstående medarbejdere.

I stedet blev sagen holdt hemmelig i en meget snæver kreds.

Da praktikanten grædende fortalte kommunikationschefen, David Aurvig, om Morten Østergaards gerninger, forsikrede han, at han ville tage sagen op med den organisatoriske chef, John Bo Northroup, og tage en snak med Morten Østergaard.

Men praktikanten hørte aldrig mere.

Det gjorde Det Radikale Venstres gruppeledelse heller ikke.

Det er uvist, om de oplysninger om Morten Østergaard, som Ida Auken angiveligt gav til 'næstformanden' i 2017, har noget at gøre med sexismesagen omhandlende praktikanten året før.

B.T. har spurgt David Aurvig om, hvorfor han ikke har orienteret resten af ledelsen om sexismesagen omhandlende praktikanten. Han er ikke vendt tilbage.

B.T. har desuden uden held forsøgt at få Ida Auken til at uddybe sin mail. Martin Lidegaard har ingen kommentarer.