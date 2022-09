Lyt til artiklen

Den konservative statsministerkandidat har været i vælten de seneste dage på grund af en serie af usandheder vedrørende sin mand.

Men det kunne man ikke hverken mærke eller høre under hans formandstale i dag, hvor Konservative holder landsråd i Tivoli Congress Center i København.

Det blev nemlig ikke nævnt med et eneste ord, siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen

»Han kom slet ikke ind på de skandaler, der har fyldt i medierne de seneste dage. Om at Josue (Papes mand, red.) har løjet om at være jøde, og om at Josue har løjet om at være i familie med præsidenten for Den Dominikanske Republik,« fortæller Joachim B. Olsen fra landsrådet.

Søren Pape Poulsen og hans mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, blev gift i december sidste år. Og både før og efter har der været historier med ægtefællen i centrum. Foto: Linda Kastrup Vis mere Søren Pape Poulsen og hans mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, blev gift i december sidste år. Og både før og efter har der været historier med ægtefællen i centrum. Foto: Linda Kastrup

Det er Ekstra Bladet, der gennem flere dage har kunnet berette om Papes mand, og hvad Søren Pape har fortalt om ham. Josue Medina Vasquez Poulsen, som han hedder, har vist sig hverken at være jøde eller i familie med præsidenten fra hjemlandet – noget, Søren Pape ellers har fortalt om.

Det fik Søren Pape til at gå på Facebook fredag:

»Min mand har sagt ting, som er forkert,« skrev han således.

Men talen blev i stedet brugt på at lukke flanker før et forestående folketingsvalg.

»Pape forsøgte at køre den sikkert hjem,« siger Joachim B. Olsen.

»Han talte om sundhedssektoren og vigtigheden af ordentlig ældrepleje, hvor der gerne må bruges flere penge. Han forsøgte altså at lukke den hårdeste flanke, han har over for rød blok i en kommende valgkamp, ned.«

