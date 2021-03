Sundhedsstyrelsen har for kort tid siden sendt essentielle dele af beregningerne til Folketingets partier, som nu også B.T. er i besiddelse af.

Beregningerne viser blandt andet effekten på smitten i samfundet, når den del af befolkningen over 50 år er færdigvaccineret. Sundhedsstyrelsen beskriver udviklingen således i deres beregninger:

»Når alle personer i Danmark, som er 50 år og ældre, der ønsker at blive vaccineret, er blevet det, kan der forventes at være opnået en betydelig reduktion i antallet af indlæggelser og dødsfald blandt disse personer. Dette resultat vil indfinde sig gradvist i takt med gennemførelsen af vaccinationsindsatsen frem mod dette tidspunkt og fortsætte derefter,« skriver Sundhedsstyrelsen og fortsætter:

»Således kan det forventes, at en stor del af målsætningen om at forebygge sygdom og død hos personer, der får alvorlige forløb med COVID-19, vil være indfriet. Ligeledes er det forventningen, at sygehusbelastningen vil være lav,« står der i materialet, som B.T. er i besiddelse af.

Beregningerne viser i meget stort omfang, at smitten er reduceret meget kraftigt, når de danskere, der er over 50 år er færdigvaccinerede. Således vil antallet af indlæggelser, indlæggelser på intensiv, samt dødsfald reduceres meget betydeligt. Hvis du vil se Sundhedsstyrelsens egne tal, så er de vedlagt som billede til denne artikel.

- Antallet af indlæggelser, hvor patienten ikke er i intensiv behandling, vil reduceres med 63 procent.

- Antallet af indlagte, der modtager intensiv behandling, vil blive reduceret med 70 procent.

- Antallet af dødsfald vil blive reduceret med 81 procent.

Folketingets partiet vil klokken 17 i dag samles og forhandle om hvordan samfundet kan genåbnes i forbindelse med beregningerne.

