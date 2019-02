Uanset hvad der i løbet af de næste 48 timer sker langs den amerikansk-mexicanske grænse og i den amerikanske topledelse i Washington D.C., så er det uden sidestykke i amerikansk politiks historie.

I løbet af få timer vil præsident Donald Trump omend tøvende underskrive et nyt statsbudget, der vil holde den offentlige sektor åben i de næste mange måneder. Og på den måde undgås én krise.

Samtidig vil præsidenten stik imod både demokratiske og republikanske ønsker erklære en slags undtagelsestilstand langs den amerikansk-mexicanske grænse.

Sådan ser den amerikansk-mexicanske grænse ud ved Tijuana. Foto: GUILLERMO ARIAS - AFP Vis mere Sådan ser den amerikansk-mexicanske grænse ud ved Tijuana. Foto: GUILLERMO ARIAS - AFP

I det nye statsbudget får Donald Trump nemlig ikke de 33 milliarder kroner, han havde forlangt til at starte byggeriet af den grænsemur, han siden valgkampagnen i 2016 har lovet sine tilhængere.

Men ved at erklære 'undtagelsestilstand' ved USAs 3.145 kilometer lange sydlige grænse åbner præsidenten ifølge avisen The New York Times døren til en helt ny politisk virkelighed.

En officiel undtagelsestilstand eller 'nødsituation', som det beskrives som i den amerikanske lovgivning, giver nemlig præsidenten lov til at tage de finansielle midler fra andre dele af den amerikanske statskasse - uden først at spørge kongressen (Senatet og Repræsentanternes Hus) om lov.

Den republikanske senator Marco Rubio er ikke vild med Præsident Trumps plan om at erklære undtagelsestilstand ved grænsen til Mexico. Foto: Brendan Smialowski - AFP Vis mere Den republikanske senator Marco Rubio er ikke vild med Præsident Trumps plan om at erklære undtagelsestilstand ved grænsen til Mexico. Foto: Brendan Smialowski - AFP

Når Trump har erklæret 'nødsituation' ved grænsen, kan han frit tage de 33 milliarder fra militærbudgettet, miljøkassen eller hospitalsvæsnet.

Det vides endnu ikke, hvorfra præsidenten planlægger at finde de mange penge.

Men uanset hvad præsident Trump gør, vil han møde massiv modstand - ikke alene fra de politiske modstandere i Det Demokratiske Parti, men også blandt hans egne republikanske partifæller.

Der er krise i Washington D.C.. Foto: ERIC BARADAT - AFP Vis mere Der er krise i Washington D.C.. Foto: ERIC BARADAT - AFP

Den demokratiske leder Nancy Pelosi har allerede lovet at stoppe præsidentens tiltag via sagsanlæg. Og flere republikanske medlemmer i Senatet har også antydet, at de vil gøre deres for at stoppe Trumps plan om en alternativ mur-finansiering.

»Dette kan åbne døren til en politisk virkelighed, som hverken vi eller Det Demokratiske Parti på lang sigt ønsker,« siger den republikanske senator Marco Rubio i et interview med tv-kanalen CNN.

»Hvis vores parti går hen over hovedet på kongressen, er der i fremtiden frit slag, når en demokratisk præsident ønsker at gøre det samme. Og næste gang kan det dreje sig om en miljølovgivning eller en radikal, ny våbenlovgivning. Vi skaber en præcedens, der på lang sigt vil gøre mere skade end gavn,« siger Rubio.