Flere politikere fra Enhedslisten kalder det nu rent opspin, at miljøminister Magnus Heunicke (S) ikke skulle kunne tage til Indien.

Det har ministeriet ellers meldt ud er konsekvensen af blandt andre Enhedslistens beslutning om at opsige de såkaldte clearingaftaler.

»Det er det rene opspin, når regeringen påstår, at ophævelsen af clearinger betyder, at ministre ikke kan rejse,« skriver gruppeformand Peder Hvelplund på Twitter.

Lørdag oplyste miljøministeriet til B.T., at ministeren ikke kunne deltage i det ellers planlagte erhvervsfremstød i Indien »grundet opsigelsen af clearingaftaler i forbindelse med afstemningen om afskaffelsen af store bededag.«

Samme melding har ministeriet givet til flere medier.

En opsigelse, som Enhedslisten, SF, Danmarksdemokraterne, DF og Nye Borgerlige har besluttet sig for, med det formål at hive flest mulige folketingsmedlemmer i salen, når der tirsdag skal stemmes om afskaffelsen af store bededag.

Normalt har partierne i Folketinget en slags gentlemen-aftale, der betyder, at ikke alle politikere behøver stemme til et lovforslag.

Derfor aftaler regeringen og oppositionen normalvis et antal fraværende politikere til en afstemning, således at resultatet bliver det samme.

På den måde kan eksempelvis ministre varetage andre opgaver eller tjenesterejser, selvom der stemmes i Folketingssalen.

Og det kaldes altså 'clearingaftalen'.

Men den har partierne altså opsagt.

Og det kom altså i vejen for Heunickes Indien-tur, var meldingen fra ministeriet.

Men den køber Enhedslistens landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen, ikke. Han henviser til, at Radikale Venstre også vil stemme for afskaffelsen.

Der er altså mere end bare regeringens snævre flertal bag forslaget om at skære helligdagen væk.

»Opspin. Heunicke kan da rejse til Indien og lave miljøaftaler i næste uge. Radikale stemmer for afskaffelse af store bededag (det står i tillægsbetænkningen),« skriver Søren Egge på Twitter.

Turen har ellers været genstand for drama, da også De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, lørdag blev ringet op af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Løkke skulle også til Indien, og ville derfor vide, om De Konservative også ville droppe clearingerne.

Det fik Søren Pape til at melde ud, at De Konservative ikke ville bryde nogen clearingaftaler – han kaldte det »pjat« og »politisk drilleri«, og fik som kvittering hele to gange »tak« fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

»På vej i lufthavnen. (Tak Søren Pape),« skrev udenrigsministeren lørdag aften.

Enhedslisten stiller dog spørgsmålstegn ved, om dramaet overhovedet var nødvendigt.

De Radikales tilslutning til forslaget om at afskaffe store bededag fremgår nemlig allerede af den såkaldte tillægsbemærkning fredag – altså før Lars Løkke Rasmussens opkald til Søren Pape Poulsen.

Det har dog været regeringspartiernes generelle tilbagemelding på opsigelsen af clearingaftalen, at de vil stille med alle mand.

I en skriftig kommentar til B.T. skriver Socialdemokratiets gruppeformand Leif Lahn:

»Hvis de fem partier gerne ser, at alle møder op og stemmer på tirsdag, så gør vi selvfølgelig det.«

Det er Enhedslisten, der har koordineret de fem partiers opsigelse af clearingaftalen.

Men grupperformand Peder Hvelplund mener ikke, at man dermed kan give dem ansvaret for, at Heunicke har droppet sin tur.

Peder Hvelplund, var det ikke netop det, I ville have, nemlig at så mange som muligt dukker op og stemmer?

»Jo, det er klart. Og jeg synes da, det er en fornuftig prioritering at stemme om så principelt et forslag. Men det er udtryk for en intern prioritering i regeringen. Så man kan bare ikke sige, at grunden til, man ikke kan tage afsted, er på grund af clearingaftalerne.«

Har I slet ikke noget ansvar for den aflyste tur, om ikke andet så ved at skabe usikkerhed?

»Nej, det synes jeg ikke. Vi har et ansvar for, at det er vores prioritering, fordi vi mener, det er en principiel og stor beslutning, der skal stemmes om. Og så er det regeringens beslutning, om man vælger at stille med alle mand.«

B.T. arbejder på et svar fra både miljøministeriet og udenrigsministeriet om, hvorvidt begge ministre alligevel ikke kunne tage sammen afsted til Indien, og samtidig sikre flertal for afskaffelsen af store bededag tirsdag.