For godt to år siden fik Helle Serup at vide, at hendes arbejdsplads skulle flytte fra Nordsjælland til Djursland, da regeringen i oktober 2015 præsenterede første runde af beslutningen om udflytningen af 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen.

Mens anden runde af udflytningen af arbejdspladser i dag, onsdag, blev præsenteret, står museumsinspektøren på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm stadig uafklaret i sin jobsituation.

Første juli har hun ikke længere et arbejde som situationen er nu, fortæller hun til BT.

»Vi er en af de institutioner, som stadig er midt i flytteprocessen. Vi skal være ude den 30. juni,« siger hun og fortæller, at der har været særligt travlt på museet siden beslutningen om udflytningen.

Pressemøde i Statsministeriet med Statsminister Lars Løkke Rasmussen og minister for offentlig innovation Sophie Løhde, som præsenterer "Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, " onsdag den 17. januar kl. 13.00 i Statsministeriets Spejlsal på Christiansborg i København.

»De af os, der er tilbage, passer vores arbejde, for vi føler, at det er en hjertesag at få overleveret museet på en ordentlig måde.«

Helle Serup fortalte i 2015 til BT, kort efter regeringens udmelding, at hun havde bange anelser for, hvordan livet skulle blive, hvis hun skulle flytte sig selv, sin mand og to børn på henholdsvis 9 og 11 år til Djursland.

I dag fortæller hun, at det dog hurtigt derefter stod klart for hende, at der kun var én rigtig beslutning i den henseende.

»Vi flytter ingen steder. Det er sådan, vi er skruet sammen. Vores familie er veletableret her, og der er jo en grund til, at vi bor her og ikke alle mulige andre steder.«

Helle Serups familie har stor tilknytning til Jagt- og Skovbrugsmuseet, fortæller hun, og det er således ikke kun et farvel til selve jobbet i Hørsholm, der ærgrer hende.

»Mine børn har været kede af det, og de synes det er noget hø. De har accepteret det, men de synes stadig, at det er jordens dårligste idé. Jeg har været på en arbejdsplads, hvor jeg med jævne mellemrum har kunnet have mine børn med til forskellige aktiviteter, så de har fulgt museet på tæt hold. Det er også deres sted,« siger hun.

