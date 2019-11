Den 23. juni 2016 er formentlig en dag, som mange bosiddende i Storbritannien husker og vil huske. Datoen sidder i hvert fald stærkt i erindringen hos Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Sommerdagen for over tre år siden var nemlig dagen, hvor Storbritannien stemte om at blive i EU. Det endte som bekendt med et nej og et brexit.

Helle Thorning-Schmidt forventede tilmed, at briterne forblev i EU.

Hun gik derfor roligt i seng, men da hun stod op om natten, måtte hun ærgerligt konstatere, at Storbritannien havde stemt for at forlade EU. Det påvirkede også i høj grad hendes to dansk-engelske børn, som græd til deres mor over valgresultatet.

Helle Thorning-Schmidt bor dagligt i London med sin familie. Foto: Liselotte Sabroe

»Mine børn ringede, og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle have mine børn i røret, hvor de græd over et valgresultat,« fortalte Helle Thorning-Schmidt torsdag aften i DR-programmet 'Det Politiske Talkshow', hvilket kom bag på hende.

»Det er vigtigt med valg, men det er normalt ikke noget, der bringer så store følelser frem.«

Helle Thorning-Schmidt påpegede efterfølgende, at flere unge i Storbritannien har reageret på samme måde.

Hun tror nemlig, at mange unge frygter en fremtid med Storbritannien ude af EU.

Tidligere formand Helle Thorning-Schmidt under sin tale ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Foto: Henning Bagger

Kigger man på stemmeresultatet fra juni 2016, viste sig da også et klart billede. Her fremgik det, at en stor del af den unge befolkningen stemte for 'Remain' - altså for at blive i EU, mens flest af de ældre borgere stemte for at forlade EU.

Det udløste også flere demonstrationer i Storbritannien, hvor unge gik på gaden og udtrykte utilfredshed over de ældre, fordi 'de gamle stjal de unges fremtid', som flere havde skrevet på skilte og bannere.

Storbritannien har endnu ikke forladt EU, fordi parterne ikke kan blive enige om en fælles aftale.

I december skal briterne så til valg. Her håber premierminister Boris Johnson at få ændret ved magtbalancen, så et endeligt brexit kan blive gennemført.