DR har tilføjet to markante politiske navne til deres dækning af Folketingsvalget den 5. juni.

Det drejer sig om de tidligere danske statsministre Helle Thorning-Schmidt (S) og Anders Fogh Rasmussen (V). Sammen skal de dele ud af deres erfaringer og forklare seerne, hvad der går igennem hovedet på en statsministerkandidat under en valgaften.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Sandy French, nyhedsdirektør i DR, forklarer i pressemeddelelsen, hvordan Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen skal tage seerne med derind, hvor kun politikerne befinder sig på en valgaften.

Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen var konkurrenter ved Folketingsvalget i 2007. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen var konkurrenter ved Folketingsvalget i 2007. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Deres opgave er ikke at kommentere valget, men mere at beskrive de følelser og tanker, der fylder en statsministerkandidat. For eksempel når man går op ad trapperne på Christiansborg, efter valgresultatet er kendt. De to kan også gøre seerne klogere på, hvordan man forbereder sig på opgaven, hvem man taler med, og hvordan man skriver talen,« siger hun.

Tidligere ved valgaftener har DR sendt fra sit valgstudie på Christiansborg. Men denne gang bliver de hjemme i DR Byen i København.

Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen vil derfor også befinde sig i DR Byen. Nærmere bestemt i Studie 5, hvor den ene ende vil blive indrettet som et 'statsministerhjørne', hvor de to vil sidde og løbende tale til danskerne.

»Efter en lang og spændende valgkamp følger en nervepirrende valgdag. For de to statsministerkandidater er alt på spil, siger Helle Thorning-Schmidt.

Det samme mener Anders Fogh Rasmussen.

»En kandidat til statsministerposten bør være forberedt til tænderne. Hvis han eller hun vinder, følger nogle intense dage med at forberede en ny regering og et nyt regeringsprogram. Hvis vedkommende taber, skal den første reaktion og de første beslutninger være velgennemtænkte for at stille partiet stærkest muligt i det nye folketing.«

Helle Thorning-Schmidt var statsminister fra 2011 til 2015 - og i øvrigt den første kvinde på posten herhjemme.

Fra 2001 til 2009 sad Anders Fogh Rasmussen for bordenden som Danmarks statsminister.