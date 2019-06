Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) ved, hvad det vil sige at blive genstand for veludført spin.

»Godt spin virker hele vejen rundt hos modstandere på begge sider. Det skal være sjovt, dybt og have flere lag - og man skal kunne sætte et billede på,« forklarede Helle Thorning-Schmidt, da hun fredag gæstede Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles debattelt på Folkemødet til en snak om spin.

Og sætte et billede på spinnen kunne man i den grad i hendes tilfælde.

»Det bedste eksempel på det er Gucci-Helle. Det var godt spin. Folk synes, det er sjovt. Det var med til at ramme mig ind som person - som det folk både til højre og venstre for mig gerne ville hegne mig ind som - nemlig at jeg ikke var rigtig socialdemokrat. Det sad fast,« konstaterede hun.

Sådan opstod tilnavnet Gucci-Helle Det var Freddy Blak (S), der sammen med Ritt Bjerregaard fandt på tilnavnet, dengang Helle Thorning-Schmidt sad i Europa-Parlamentet. Han havde bemærket, at hun gik med dyre tasker - blandt andet af mærket Gucci. Det fik angiveligt Helle Thorning-Schmidt til at brage døren op til hans kontor og råbe: »Du skal kraftedme ikke kalde mig for Gucci! Bare fordi jeg ikke går rundt og ligner sådan en pose lort som dig.«

Dermed ikke sagt, at hun var begejstret for tilnavnet. Det var hun ikke, understregede hun.

»Jeg synes, det var meget kønnet,« siger hun.

Men heller ikke i den socialdemokratiske lejr holdt man sig for gode til at forsøge at klistre tilnavne på sine politiske modstandere.

»Jeg skal ikke sidde her og være hellig. Det var mig, der fandt på Trolex (om Venstre-politikeren Troels Lund Poulsen, red.), og jeg kaldte også Jens Rohde for et løsgående missil.«

Troels Lund Poulsen (V) fik tilnavnet Trolex, da han tilbage i 2010 tog imod et Rolex-ur til en værdi af næsten 70.000 kroner fra en sheik i Qatar, mens det var i 2006, at den daværende Venstre-politiker Jens Rohde blev kaldt et løsgående missil.

Alle tre eksempler er spin, men sommetider tror danskerne, at der er mere spin, end tilfældet egentlig er, mener Helle Thorning-Schmidt.

»Da Lars Løkke Rasmussen sagde, at han gik til valg på en SV-regering, var det et ganske godt politisk træk. Spin er det ikke. Det er sikkert fordi, han gerne vil genvælges, og fordi han fandt ud af, at der var et eller andet, som folk kunne være optaget af. Men det er bare en politisk melding.«

»I Danmark har vi spundet os selv ind i, at alt er spin. Vi har TV 2 News, der dagen lang uddanner danskerne i, hvad der foregår bag de politiske meldinger. Men ofte er det altså bare meldinger,« sagde hun.