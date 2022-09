Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Lars Løkke Rasmussen som statsminister skulle udskrive folketingsvalg i 2019, ventede han til det allersidste.

Valget blev afholdt 5. juni 2019 – 12 dage før grundloven havde udgjort en bagkant.

Nu buldrer valgtrommerne på ny. Denne gang er det dog ikke grundloven, men De Radikale der har sat en deadline.

Ifølge den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt vil Mette Frederiksen vente helt til den deadline, før hun trykker på den figurative valgknap.

Det siger Helle Thorning-Schmidt i radioprogrammet 'Sara & Monopolet' på DR.

»Mit bedste bud er, at hun (Mette Frederiksen, red. ) vil trække den så lang tid som muligt, fordi tid betyder rigtig meget. Men jeg tror også, at hun er rigtig irriteret over, at hun er blevet frataget muligheden for helt selv at bestemme den dato,« siger Helle Thorning-Schmidt.

De Radikale har gentagne gange meddelt, at statsministeren skal udskrive valg til Folketinget inden Folketingets åbning, som i år falder tirsdag 4. oktober. Hvis ikke, vil partiet i forbindelse åbningsdebatten 6. oktober stille et mistillidsvotum i Folketingssalen.

Ifølge Helle Thorning-Schmidt kan det meget vel ende med, at Radikale Venstre må forfatte hele mistillidsvotummet og bringe det med i Folketingssalen – for herefter i allersidste øjeblik at måtte pakke det ned i tasken.

Den tidligere statsministers bedste bud er, at Mette Frederiksen udskriver valg i sin åbningstale på Folketingets åbningsdag eller en af de to efterfølgende dage.

»Det ville jeg gøre. For det er fedt at få lov til at holde åbningstalen – det er en af de store dage for en statsminister,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Normalvis varer en valgkamp i Danmark cirka tre uger, hvilket vil betyde, at valgdagen i så fald vil blive 25., 26. eller 27. oktober. Der er dog intet til hinder for, at valgkampen kan vare længere end de tre uger.

En udskrivelse af valg på åbningsdagen vil ifølge Thorning-Schmidt give statsministeren god taletid lige midt i det politiske Danmarks rampelys.

»Hvor hun får lov til at opsummere for befolkningen, hvad der er sket i den her valgperiode, og hvad hun egentlig går til valg på. Det, synes jeg, ville være naturligt, at statsministeren tager den mulighed,« siger hun.

Politiske kommentatorer og iagttagere har spekuleret i, om De Radikale kan trække truslen om at vælte regeringen tilbage. Det anser Thorning-Schmidt ikke for at være sandsynligt.

»Jeg tror ikke, man kan have så hård en udmelding over for statsministeren og nærmest til regeringens eksistens og så bakke ned fra den,« siger Helle Thorning-Schmidt og tilføjer, at hun heller ikke tror, at Mette Frederiksen vil lade sig vælte.

Lars Løkke satser på valg i morgen

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har et gæt på, hvornår folketingsvalget udskrives.

Det skete i et opslag på hans Facebook-profil i juli.

'Skal vi satse på, at det bliver tirsdag 6. september?' skrev Lars Løkke Rasmussen og lagde til grund, at Mette Frederiksen alligevel ville være politisk handlingslammet indtil et valg.

Om Lars Løkke i dag holder fast i samme gæt, ved vi ikke, men får han ret, bliver der altså udskrevet valg til Folketinget i morgen, tirsdag.

Denne artikel er skrevet af Berlingske.