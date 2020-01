Bare fire dage efter, at hun blev Socialdemokratiets formand, smed Helle Thorning-Schmidt lidt af en bombe - på direkte tv.

14 år senere kommer hun med en undskyldning til partifællen, det gik ud over.

Som gæst i Deadline på DR2 fyrede Thorning-Schmidt efterlønsordfører Bjarne Laustsen en fyreseddel for rullende kameraer.

Nu erkender den tidligere partiformand og statsminister overfor DR, at det lige var friskt nok.

Arkivfoto fra 2010. Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Laustsen i Folketinget. Foto: Rune Evensen Vis mere Arkivfoto fra 2010. Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Laustsen i Folketinget. Foto: Rune Evensen

»Når jeg nu ser det her igen, så synes jeg også, det var forkert,« sagde Helle Thorning-Schmidt, da hun onsdag besøgte Det Politiske Talkshow på DR1.

Direkte adspurgt erklærede Thorning, at der var tale om en undskyldning.

Bjarne Laustsen godkender sin tidligere chefs undskyldning - selvom hen gerne havde set den komme noget tidligere.

»Jeg accepterer og tager imod hendes undskyldning, selvom den kommer med 14 års forsinkelse, for den var vel ment,« siger han til DR.

Bjarne Laustsen (S) gokender Thorning-Schmidts undskyldning. Foto: Henning Bagger Vis mere Bjarne Laustsen (S) gokender Thorning-Schmidts undskyldning. Foto: Henning Bagger

Helle Thorning-Schmidt fortryder ikke selve fyringen af Bjarne Laustsen - som var uenig med Thorning-Schmidt på efterlønsområdet. Kun måden, det skete på.

I dag er Bjarne Laustsen forsvarsordfører for Socialdemokratiet, mens Helle Thorning-Schmidt trak sig som formand , da hun tabte valget til Lars Løkke Rasmussen i 2015.

Hun forlod Folketinget og dansk politik i 2016.

53-årige Thorning-Schmidt har siden været direktør for Save the Children International, som Red Barnet hører under. I dag har hun flere bestyrelsesposter.

I et interview med Alt for damerne ser hun ser tilbage på sin tid som formand for Socialdemokratiet og statsminister. En tid, hvor hun lagde en dæmper på sine feminine sider, da hun var bange for ikke at blive taget alvorligt.

»Jeg har altid haft store armbevægelser, jeg kan godt lide guldting, store øreringe, langt hår, korte kjoler, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre med alt det,« forklarede hun og tilføjede:

»Jeg følte, at jeg var nødt til at pakke det lidt ned. Derfor fik jeg meget opsat hår og jakkesæt med skulderpuder, og det betød, at der var en stor del af mig, der blev pakket væk i de år, hvor jeg skulle gøre mig gældende som formand for Socialdemokratiet.«

Det kan du læse meget mere om HER.