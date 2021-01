Den amerikanske befolkning kan godt begynde at glæde sig til, at 69-årige Jill Biden rykker ind som ny førstedame i Det Hvide Hus.

I hvert fald hvis man spørger tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der kender hende personligt.

»Jeg kender Jill Biden fra den periode, hvor hun var præsident eller formand – om man vil – for den amerikanske udgave af Red Barnet, og jeg var direktør for Red Barnet International.«

»Jeg havde i de år temmelig meget med hende at gøre, og jeg så både hendes meget store passion for børn og uddannelse, og hvordan hun arbejder og er sammen med andre mennesker. Det satte jeg stor pris på, og jeg kan fortsat rigtig godt lide hende,« siger Helle Thorning-Schmidt, der var international direktør i Red Barnet fra 2016 til 2019.

»Jill Biden er sådan en meget stille og rolig person, men med en kæmpe passion for børn, børns udvikling og deres uddannelse. Hun er nem at tale med og er ikke den, der gør et kæmpe væsen ud af sig selv, når hun kommer til et møde. Hun er det, som man på engelsk ville kalde soft spoken, men hun er nem at komme i kontakt med,« lyder skudsmålet fra den tidligere statsminister.

Var hun i den periode optaget af Joe Bidens mulighed for at blive præsident?

»Det er lige præcis den slags, som man aldrig snakker om,« siger Helle Thorning-Schmidt med et grin.

»Men jeg vil sige, at da hun holdt op i Red Barnet, tænkte mange af os, at det nok var fordi, de var ved at se, om der var mulighed for at stille op. Hun holdt op lidt hurtigt, og vi tænkte selvfølgelig vores på den måde, at det så ud til at være det rigtige tidspunkt, hvis hun og Joe Biden ville gå i gang med at stille op til præsidentvalget.«

Helle Thorning-Schmidt lærte den kommende førstedame i Det Hvide Hus at kende, mens hun var direktør i Save the Children International og Jill Biden var formand for organisationen i USA. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS Vis mere Helle Thorning-Schmidt lærte den kommende førstedame i Det Hvide Hus at kende, mens hun var direktør i Save the Children International og Jill Biden var formand for organisationen i USA. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Siden har Helle Thorning-Schmidt ikke mødt Jill Biden, men den nye amerikanske førstedame var opmærksom, da danskeren i 2019 stoppede som international direktør i Red Barnet.

»Hun skrev et utrolig sødt kort til mig ved den lejlighed og sagde tak for mit arbejde. Det siger noget om hendes generøsitet og sans for de små ting, for vi havde jo trods alt ikke været tætte kolleger. Jeg var det meste af tiden i Europa og hun i USA, men vi havde da mødtes nogle gange,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Hvordan tror du, at man mest vil mærke, at der nu kommer en ny førstedame i USA?

»Nu har jeg ikke fulgt den afgående førstedame særlig meget, selvom jeg også tror, hun har gjort nogle gode ting, som vi måske ikke har lagt mærke til.«

Jill og Joe Biden, da han i januar 2009 blev taget i ed som amerikansk vicepræsident. Foto: Jim Bourg Vis mere Jill og Joe Biden, da han i januar 2009 blev taget i ed som amerikansk vicepræsident. Foto: Jim Bourg

»Men jeg er sikker på, at Jill Biden formentlig allerede har udset sig nogle områder, som hun vil være optaget af og kæmpe for. Og jeg er 100 procent sikker på, at det kommer til at handle om børn, om deres udvikling i de første 1.000 dage af deres liv og om børns uddannelse. Det er hendes passion, som hun brænder for morgen, middag og aften, og hun er allerede utrolig vellidt i den amerikanske befolkning.«

Da Joe Biden tilbage i 1987 måtte opgive sit første forsøg på at blive amerikansk præsident, spillede Helle Thorning-Schmidts senere svigerfar – den britiske Labour-leder Neil Kinnock – en indirekte rolle.

Ved et vælgermøde i Iowa i september 1987 brugte Joe Biden ordret formuleringer, som Kinnock fire måneder tidligere havde brugt under en tale i Wales. Blandt andet om hvordan han var den første i tusindvis af generationer i sin familie, der havde kunnet komme på universitetet.

Men Biden glemte at citere Kinnock og endte med at måtte trække sig som præsidentkandidat, da plagiatet vakte skandale.

Helle Thorning-Schmidt fotograferet med sin svigerfar Neil Kinnock i 2010. Den tidligere britiske Labour-leder var i 1987 indirekte med til at stoppe Joe Bidens præsidentkandidatur. For nylig tilbød Kinnock i spøg, at han fortsat gerne ville skrive taler for den nyvalgte amerikanske præsident. Foto: Keld Navntoft Vis mere Helle Thorning-Schmidt fotograferet med sin svigerfar Neil Kinnock i 2010. Den tidligere britiske Labour-leder var i 1987 indirekte med til at stoppe Joe Bidens præsidentkandidatur. For nylig tilbød Kinnock i spøg, at han fortsat gerne ville skrive taler for den nyvalgte amerikanske præsident. Foto: Keld Navntoft

»Det er en sag, der for længst er ude af verden. Min svigerfar og Joe Biden har fået ryddet pænt op i relation til det. Det var en virkelig god tale, min svigerfar holdt dengang. Den kan stadig læses med stor glæde, men det er noget, som Joe Biden og Neil Kinnock har fået talt ud om,« siger Helle Thorning-Schmidt til B.T.

Hun håber at kunne få tid til at følge med på tv, når Joe Biden onsdag klokken 18 dansk tid tages i ed som ny præsident i USA.

»Jeg har en masse møder lige omkring det tidspunkt. Det er ikke særlig genialt, men jeg håber at kunne følge med i indsættelsen med et halvt øje.«