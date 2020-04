Helle Thorning-Schmidt skyder med skarpt mod EU-landene i en video på CNN.

Hun mener ikke, vi har været gode nok til at hjælpe Italien i disse coronatider.

»Dette er en historisk undskyldning til Italien. Det, mener jeg, er velfortjent,« sådan starter Helle Thorning-Schmidt sin videohilsen til Italien.

Baggrunden for undskyldningen kommer af, at Helle Thorning-Schmidt ikke mener, at EU-landene hjalp Italien, da de den 28. februar bad om hjælp i forhold til at kunne håndtere corona.

»De fik hundrede procent stilhed, og siden da har det været rigtig svært for EU-landene at finde fælles løsninger og hjælpe hinanden,« lyder det efterfølgende fra Helle Thorning-Schmidt.

Hun synes ikke, det har været et kønt at se, hvordan de europæiske lande ikke har kunnet enes og har haft stridigheder.

»EU-medlemslandene har ikke bestået solidaritetstesten i den her svære tid.«

Sådan afslutter Helle Thorning-Schmidt sin undskyldning til Italien.

Italien er lige nu et af de lande, der er allerhårdest ramt af coronavirussen.

De har torsdag aften 168.941 coronasmittede.

Af dem er 22.170 døde.

De eneste lande, der har overgået Italiens smittetal, når det kommer til corona, er Spanien og USA.