Statsminister Mette Frederiksen (S) har allerede slået fast, at hun er ramt af sorg på grund af partifællen Mette Gjerskovs død.

Nu har en tidligere statsminister også stærke ord om Mette Gjerskov.

»Hun var en stor politiker på den måde, at hun havde glødende holdninger til ting. Hun var helt sin egen, og hun var så passioneret. Det er det, vi vil huske hende for,« siger den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt til TV 2.

Det var i øvrigt Helle Thorning-Schmidt, der i sin tid gjorde Mette Gjerskov til minister i den første Thorning-regering.

Her var hun fra 2011 til 2013 minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Mette Gjerskov blev sygemeldt og tog orlov fra Folketinget i maj.

Hun meddelte i den forbindelse, at hun i nogle år havde døjet med alvorlige smerter som følge af nervebetændelse.

»Jeg har døjet med alvorlige smerter i nogle år – det var derfor jeg blev sygemeldt sidste år for at blive udredt. Det har vist sig, at årsagen er omfattende nervebetændelse, skrev Mette Gjerskov i februar på Facebook.