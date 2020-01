FN vil dæmme op for skatteunddragere i et forsøg på at finansiere verdensmål, der skal skabe et bedre samfund.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) skal være formand for FN's panel mod skatteunddragelse og skattely. Hun skal være med til at forsøge at dæmme op for skatteunddragelse for at finansiere verdensmålene.

Hun bliver en af to formænd, hvor den anden er Nigers tidligere premierminister Ibrahim Mayaki. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget stolt over, at FN rækker ud efter dansk lederskab, når der skal findes løsninger på store globale problemstillinger, som den grønne omstilling og kampen mod skatteunddragelse og skattely, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det er FN, der anmodet Thorning om at tage jobbet. Panelet skal sætte fokus på de massive og globale udfordringer med skatteunddragelse, skattely og korruption.

FN's 193 medlemslande har forpligtiget sig på at nå de 17 verdensmål, der blandt andet skal afskaffe fattigdom og sult samt sikre sundhed og uddannelse til alle og reducere uligheder.

Det forudsætter meget store investeringer i alt fra skoler, veje og jobskabelse til grøn energi. Mange lande kæmper dog med lavere skatteindtægter som følge af skatteunddragelse.

Derfor er håbet, at indsatsen kan give tiltrængte ressourcer til at nå verdensmålene.

Allerede til sommer skal panelet, der har 15 medlemmer sammensat af tidligere stats- og regeringschefer, eksperter samt andre, komme med de første anbefalinger til løsninger.

- Vi skal gribe aktivt ind overfor den korrupte globale økonomiske elite, der profiterer på international skattefusk, korruption og skattely. Det skal bekæmpes. Det er hjerteblod for mig som udenrigsminister, siger Jeppe Kofod.

Der fremgår ikke et citat fra Helle Thorning-Schmidt i pressemeddelelsen.

Panelet skal levere sin endelige rapport primo 2021.

/ritzau/