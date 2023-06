I en ny dokumentar om Helle Thornings tid ved magten løfter hun sløret for detaljer om dengang, hun trak tæppet væk under sin loyale væbner Henrik Sass Larsen.

Trods Sass Larsens kamp for at få Thorning til tops, knuste hun personligt hans ministerdrømme på baggrund af en anmærkning fra PET, lyder det:

»Det er blevet fremstillet som om, det var PET, der fortalte ham, at han ikke skulle med. Det gjorde jeg,« siger Helle Thorning-Schmidt i den kommende dokumentar 'Statsministeren Helle Thorning-Schmidt'.

Hun tog beslutningen, efter PET rejste tvivl om hans sikkerhedsgodkendelse, fordi han havde haft kontakt med det daværende Bandidos-medlem Suzuki-Torben.

Henrik Sass Larsen stod ellers last og brast med Helle Thorning, og var sågar den første, der internt i Socialdemokratiet foreslog, at hun skulle være formand.

Det fortæller han selv i dokumentaren, der er instrueret af Nille Westh.

Den hårde besked til Sass er blevet beskrevet som en 'chokmelding', han fik 'fra PET', men det er altså forkert, siger Helle Thorning-Schmidt i dokumentaren, hvor hun understreger, at hun selv leverede meldingen: »Det gjorde jeg«.

Selv gav hun ellers dengang følgende besked til offentligheden:

»Jeg fik en henvendelse fra Henrik Sass i morges, hvor han fortalte mig, at han ikke længere står til rådighed som minister i en kommende regering,« sagde Helle Thorning-Schmidt dengang til pressen og fortsatte:

»Det er jeg rigtig ked af, men jeg tager selvfølgelig hans beslutning til efterretning. Jeg synes, det er en klog beslutning, og må leve med den,« lød det.

Også Sass selv nævnte dengang ikke andet, end at han havde fået en besked fra PET.

I dokumentaren siger Henrik Sass Larsen ganske kort om oplevelsen:

»Det har jeg ikke nogen gode minder om.«

B.T. har rakt ud til Sass Larsen, der ikke har nogen kommentarer.

Henrik Sass Larsens ministerdrømme brast efter PET-tjek, men beslutningen var Thornings. Foto: Marie Hald/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Sass Larsens ministerdrømme brast efter PET-tjek, men beslutningen var Thornings. Foto: Marie Hald/Ritzau Scanpix

Tidligere har Helle Thorning-Schmidt i bogen 'Hvad man ikke dør af' beskrevet, hvordan hendes forhold til Henrik Sass Larsen allerede havde 'ændret karakter' et godt stykke tid inden PET-meldingen.

Det sætter de begge flere ord på i dokumentaren, hvor Henrik Sass Larsen beskriver, hvordan de to efter slidsomme og nattelange regeringsforhandlinger med Margrethe Vestager er så trætte, at de 'er trætte af hinanden', og skælder hinanden ud.

Helle Thorning beskriver omvendt, hvordan Bjarne Corydon allerede på det tidspunkt var overgået til at være hendes faste makker, og at de to tog 'alle beslutninger i fællesskab.'

Alligevel var det forventningen fra alle sider, at den tro væbner fra Køge nu skulle indkassere for sin loyalitet ved at blive finansminister i regeringen. Men det skete altså ikke - det blev i stedet Bjarne Corydon.

Siden kom Henrik Sass Larsen dog tilbage først som gruppeformand i Socialdemokratiet og siden som erhvervsminister, da Helle Thorning lavede en ministerrokade i 2013.

De to afsnit af 'Statsministeren Helle Thorning-Schmidt' kan ses på Viaplay fra den 12. juni kl. 21.00 og på TV3 fra henholdsvis den 12. og 19 juni.