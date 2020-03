Der er enighed i Folketinget om hastelov som følge af coronavirus. Sundhedsudvalg kan udøve løbende kontrol.

Der er kort før midnat torsdag opnået stort flertal for regeringens vidtgående hastelov, der skal inddæmme coronavirus. Alle partier i Folketinget stemte for loven.

Loven er blevet både fremsat og lovbehandlet torsdag.

Den flytter en række beføjelser fra myndighederne til den siddende sundhedsminister, som er Magnus Heunicke (S).

Regeringen kom dog ikke igennem med sit ønske om, at hasteloven skulle give myndighederne mulighed for at kunne komme ind i folks private hjem uden en retskendelse, hvis der er mistanke om coronasmitte.

Det var blandt andet regeringens støttepartier Enhedslisten og De Radikale imod.

Antallet af bekræftet smittede i Danmark er torsdag steget til 674 personer.

Det hastigt voksende tal har ført til hasteloven, der er midlertidig og gælder frem til 1. marts 2021.

/ritzau/