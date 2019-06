Kristian Hegaard fra Radikale Venstre kommer i Folketinget og bliver den første folkevalgte kørestolsbruger.

Onsdagens folketingsvalg blev på mange måder historisk.

Også for Kristian Hegaard fra Radikale Venstre. Han får 1945 personlige stemmer og bliver valgt ind i Folketinget.

Dermed bliver han den første folkevalgte kørestolsbruger på Christiansborg.

- Det er fuldstændigt sindssygt. Vi sidder nu og holder en stor fest og drikker nogle gin og tonics, siger han og fortsætter:

- Jeg har det rigtig godt over, at det arbejde vi har gjort, ikke bare de sidste fire uger, men de sidste ti år, har båret frugt.

Hegaard fortæller videre, at han havde svært ved at tro det, da han hørte, at han havde fået et af Radikale Venstres 16 mandater:

- Lige da jeg fik det at vide, tænkte jeg "det er løgn det her". Jeg skulle læse det rigtig mange gange for at være helt sikker. Det er det åbenbart, så det er fuldstændigt vanvittigt.

I 2017 vikarierede han i tre måneder for Martin Lidegaard (R). Dengang blev han den den blot anden kørestolsbruger i Folketinget.

Sarah Glerup fra Enhedslisten, der har muskelsvind, var den første, da hun optrådte som vikar i 2016.

Kristian Hegaard er valgt i Nordsjællands Storkreds, hvor han sammen med Martin Lidegaard skal repræsentere Radikale Venstre. Hans mærkesag er uddannelse.

- Uddannelse er det, der skaber muligheder for mennesker, uanset hvilke forudsætninger og baggrund man har.

- I mit liv har det været afgørende med pædagoger, skolelærer og undervisere. De har gjort en rigtig stor forskel for mig, siger Hegaard, der blev færdiguddannet jurist for tre måneder siden.

- De muligheder jeg har fået, dem er jeg optaget af at andre også får.

Kristian Hegaard har siden 2010 været byrådsmedlem i Fredensborg.

/ritzau/