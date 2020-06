Et vaskeægte skænderi mellem Socialdemokratiets politiske ordfører, flere Venstre-profiler og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, brød onsdag aften ud i lys luge.

Bølgerne gik højt. Anklager om dyb uansvarlighed, populisme og desperation fløj gennem luften.

Årsagen var et længere interview med Jakob Ellemann-Jensen i Jyllands-Posten.

Her udtalte Venstres formand, at Venstre ikke vil give regeringen mandat til en budgetaftale med EU, hvor Danmark øger bidraget til EU-budgettet med op mod 6-7 milliarder kroner om året, som der lige nu er lagt op til, før regeringen har forklaret, hvor de penge skal komme fra.

Interviewet fik Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, til at lange ud efter Venstre-formanden på Twitter.

‘Dyb uansvarlighed fra Jakob Ellemann-Jensen. Vil bryde årtiers samarbejde i EU-politikken for at være smart på en forside. I stedet for at støtte de danske forhandlere, giver V op på forhånd. Ellemann kan vise sig meget dyr for Danmark', lød bredsiden på Twitter.

Og så var ballet ellers åbnet. Flere medlemmer af S og V - og medarbejdere i de to partier - gav sig i kast med at revse hinanden og diskutere under Jesper Petersens opslag.

Flere politiske profiler blandede sig hurtigt.

‘Eller dybt uansvarligt og populistisk forhandlingsstrategi fra regeringen?’, svarede Torsten Schack Pedersen, Erhvervsordfører fra Venstre hurtigt.

Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen bad om en forklaring på Jesper Petersens udtalelser og erklærede, at Jakob Ellemann-Jensens udtalelser er 'det modsatte af uansvarligt’.

Også Jakob Ellemann-Jensen gav svar på tiltale.

Han henviste til, at Mette Frederiksen, som svar til de partier, der mener, at Danmark skal melde sig ud af sparebanden og bidrage med flere penge til EU, tirsdag havde spurgt retorisk i Folketingssalen, hvor det ekstra bidrag til EU skal findes?

I sine retoriske spørgsmål spurgte Statsministeren, om det skal være via inddrivelse af skatter eller måske nedskæringer i velfærden?

‘Øhhhh… Hvis det er uansvarligt at spørge, hvor pengene skal komme fra, hvorfor spurgte Statsministeren så til det i salen i går? Det er vel rimeligt at følge op på, når hendes valgmuligheder skaber utryghed’, svarede Jakob Ellemann-Jensen Jesper Petersen.

Debatten mildnede dog ikke Jesper Petersen.

I en direkte udveksling med en ansat i Venstre skrev Jesper Petersen senere:

‘Statsministeren og regeringen arbejder hårdt for at opnå et godt resultat for Danmark. Venstre opgiver nu på forhånd, kræver at Danmark skal bruge flere penge på EU-medlemskabet og at regeringen skal anvise velfærdsbesparelser for at finansiere det. Skidt, skidt, skidt’, skrev Jesper Petersen.

Til det lød det korte svar fra Jakob Ellemann-Jensen:

‘Vrøvl, vrøvl, vrøvl’.

Diskussionen om Danmarks bidrag til EU-budgettet er højaktuel, fordi EU-kommissionens udspil om det kommende budget lægger op til, at Danmark kommer til at betale op til 6,7 milliarder kroner mere om året til EU, viser beregninger fra Statsministeriet.

Det har Danmark fra starten modsat sig, men meget tyder på, at Danmarks bidrag til EU kommer til at stige betragteligt - blandt andet fordi Mette Frederiksen allerede nu har afvist, at Danmark kommer til at nedlægge veto i sagen.