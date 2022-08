Lyt til artiklen

»Inger er jo nærmest blevet dronning af højrefløjen,« siger Morten Messerschmidt (DF) fredag, hvor han er i studiet hos Radio4 til en debat med Inger Støjberg.

Han lagde op til debatten onsdag på DFs sommergruppemøde, hvor han sagde, at mange tror, de får det samme hos Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne som hos DF, »og det skal vi have rodet bod på, det skylder vi danskerne,« sagde han.

Og det forsøgte de så fredag i en debat, der både havde heftige og spydige undertoner.

»Vi er nødt til at erkende, at selvom vi har noget til fælles, så er der også mange ting, der skiller os ad,« siger Morten Messerschmidt i udsendelsen og fortsætter:

»Da vi forhandlede udlændingepolitik med dig, da du var minister, var der flere ting, hvor du ikke ville gå langt – og det ville vi. Jeg synes bare, det er rart at vide, om det, du sagde dengang, også er Danmarksdemokraternes politik.«

Inger Støjberg svarer ikke direkte. Og så begynder de at snakke om, hvor mange udlændinge man kan tillade sig at sende ud af landet.

Inger Støjberg siger, at hun ikke mener, at man skal sende en kriminel udlændings fætter hjem, hvis han ikke har gjort noget – det mener Messerschmidt, »for hvad nu hvis han bare har været god til at skjule sin kriminalitet,« lyder det.

»Nu plejer det ofte at være sådan i Danmark, at man selv får konsekvensen. Det har jeg da selv mærket. Der var det ikke sidemanden, der blev straffet – for så var der da rimelig mange, der også skulle have været hjemme i 60 dage,« griner Inger Støjberg.

Messerschmidt siger, det er sjovt, fordi forslaget om at sende kriminelle udlændinges familiemedlemmer ud af landet er stillet af Peter Skaarup, som i dag er medlem af Inger Støjbergs parti.

Han siger, at det bare er fint at vide, at det så er et nej, og Inger Støjberg svarer:

»Sådan hørte jeg det ikke. Jeg er simpelthen rigtig glad for, at vi ikke er gift – måske af flere årsager. For jeg synes, simpelthen, du ligger ordene i munden på mig. Du burde måske være journalist eller kommentator.«

Hvis blå blok får flertal, skal de blive enige om, hvem de vil pege på som statsminister, og de bliver begge spurgt, hvem de mener, det skal være.

»Jeg håber, at Pape kommer på banen. For det er godt med konkurrence, og vi kommer til at stille en række krav, blandt andet på udlændingepolitikken. Og der ville det være ærgerligt, hvis der kun var én kandidat,« siger Morten Messerschmidt.

Og så bliver der spillet et klip, hvor Inger Støjberg svarer på det samme spørgsmål tilbage i maj.

Her siger hun, at lige nu kan hun vælge mellem en, der er lidt halvradikal, eller en, der vælter omkuld, hvis det blæser. Og at det synes hun er lidt problematisk.

Hun bliver spurgt, om hun stadig har det sådan i dag og svarer, at det kommer fuldstændig til at afhænge af troværdighed og politikken, hvem de peger på.

Kan du stole på Jakob Ellemann-Jensen, din tidligere formand, der ikke rigtig ønskede dig som næstformand?

»Jeg sagde jo ved partiets dannelse, at de (Venstre, red.) skulle lægge rigtig mange cola zero på køl, og så skulle vi have nogle gode snakke«

Peger Danmarksdemokraterne på Jakob Ellemann-Jensen?

»Det kommer an på politikken, og hvem vi kan stole på«

Har du fået drukket nogle af de Cola Zeros med dem, som du inviterede dig selv på?

»Jeg har haft nogle gode snakke med Søren Pape.«

Men ikke med Jakob Ellemann-Jensen?

»Altså, han har endnu ikke fundet anledning til at møde mig. Men det kommer.«