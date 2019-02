Formand i grøn tænketank mener, at klimadagsordenen i højere grad skal rykke ind bag Finansministeriets mure.

Et borgerforslag om en ny klimalov blev tirsdag forhandlet i Folketinget. Forslaget endte ikke med et flertal. Men det kommer alligevel til at sætte dagsordenen på klimaområdet.

Det fortæller bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito Connie Hedegaard til Ritzau, efter at hun onsdag har holdt tale til et klimamøde foran Christiansborg.

- Jeg oplevede faktisk ikke, at man sådan afviste borgerforslaget, siger Connie Hedegaard.

Borgerforslaget, der hedder "Dansk klimalov nu", var med over 65.000 underskrifter det hidtil mest støttede af slagsen i Folketinget.

Formålet med forslaget er at sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringer.

Og tidligere klima- og energiminister og klimakommissær i EU Connie Hedegaard mener da også, at det kommer til at få indflydelse.

- Jeg tror, at borgerforslaget får som konsekvens, at vi får delmål. Men jeg tror, at det er meget, meget vigtigt, at det folkelige pres opretholdes, siger hun.

Hedegaard var mødt op foran Christiansborg, da over 100 mennesker deltog i det ugentlige møde, der hedder "Klimapåmindelsen". Til hvert møde er der en taler. Torsdag var det formanden i Concito.

Connie Hedegaard fortalte, at klima skal tænkes ind i beslutningerne i Finansministeriet.

- Der bør ikke træffes store og dyre beslutninger i Danmark, der ikke tager højde for FN's verdensmål og klima.

- Det lyder banalt. Men i dag træffes der fortsat beslutninger, som om det var til samfundet i går i stedet for samfundet i morgen, siger hun.

Målene skal kort fortalt gøre verden til et bedre sted at være inden for områder som fattigdom, lighed mellem kønnene og bæredygtighed.

På et samråd tidligere i februar har finansminister Kristian Jensen (V) sagt, at det er udfordrende at skulle leve op til FN's verdensmål.

Han fremhævede, at nogle af verdensmålene, der også indeholder 169 delmål, overlapper hinanden.

Klimaet ventes at fylde meget hos vælgerne ved det kommende folketingsvalg.

13. marts får statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, muligheden for at komme med deres bud på potentialet og udfordringerne for Danmark i en global grøn omstilling.

Det er Concito i samarbejde med Synergi, Vindmølleindustrien og Ingeniørforeningen, IDA, der holder konferencen.

