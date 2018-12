Etablering af udrejsecenter på øen Lindholm kan ifølge biolog påvirke to truede fuglearter negativt.

To truede fuglearter kan muligvis spænde ben for regeringens planer om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Det skriver Berlingske.

Det drejer sig om havternen og klyden, der har så gode forhold på øen, at de nævnes i grundlaget for fredningen af dele af Lindholm som Natura 2000-område.

- Hvis udrejsecenteret havde karakter af et fængsel med en gård, hvor fangerne kun lige netop kunne gå ud, havde det nok ikke udgjort et problem for fuglene.

- Men bliver det sådan, at man kan færdes frit på hele øen, vil det være meget alvorligt, siger Knud Flensted, der er biolog ved Dansk Ornitologisk Forening, til Berlingske.

Ifølge biologen betyder hensynet til fuglearterne, at man kun bør opholde sig tæt på bygningerne eller inden døre den tredjedel af året, når fuglene yngler.

Lindholm huser i dag DTU Veterinærinstituttets forskningslaboratorie. Aktiviteterne bliver dog nedlagt næste år.

Herefter er det planen, at der skal etableres et udrejsecenter for udvisningsdømte udlændinge, afviste asylansøgere dømt for visse typer af kriminalitet og personer på tålt ophold.

Ifølge DTU arbejder der i dag 35 personer på Lindholm, men planen er, at udrejsecenteret skal have en kapacitet til 100 personer samt en buffer på yderligere 25 pladser.

Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet, siger til avisen, at en konsekvensvurdering for påvirkningen af fuglelivet bliver afgørende i forhold til planerne for Lindholm.

Det vil koste 759 millioner kroner at etablere udrejsecenteret, som efter planen skal modtage de første beboere i 2021.

/ritzau/