Ifølge flere eksperter brød den konservative politiker Hussain Ali loven, da han tirsdag delte et opslag på Facebook, hvoraf tre mindreårige drenges navne fremgik.

For i opslaget var et brev fra politiet, hvor drengenes fulde navne stod, samt at Hussain Ali havde anmeldt dem for trusler. Det er ifølge eksperter personfølsomme oplysninger, man ikke må dele uden samtykke.

Men nu har den konservative politiker så valgt at ændre sit opslag.

Han har ikke bare sløret de tre drenges navne, han har også fjernet det link til 'Det Konservative Folkeparti', som han tidligere havde underskrevet opslaget med.

Hussain Ali stillede op for De Konservative til kommunalvalget i København i efteråret 2021. Han blev dog ikke valgt ind i borgerrepræsentationen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Hussain Ali stillede op for De Konservative til kommunalvalget i København i efteråret 2021. Han blev dog ikke valgt ind i borgerrepræsentationen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Rettelsen af opslaget kommer torsdag middag, efter B.T. har kontaktet formanden for De Konservatives lokalafdeling i København, Camilla Dreyer, og spurgt, om det i partiet er acceptabelt at bryde loven. Det vil hun dog ikke svare på.

Hun vil heller ikke svare på, om det er lokalafdelingen, der har bedt Hussain Ali ændre opslaget. Hussain Ali er heller ikke meget for at udtale sig om hverken ændringerne eller opslaget i det hele taget.

Hussain Alis opslag nåede at ligge på Facebook med de tre drenges fulde navne og Det Konservative Folkepartis underskrift i to dage, før det blev ændret.

Opslag handler om, at Hussain Ali er utilfreds med at politiet dropper efterforskningen af de tre drenge, fordi de er mindreårige.

For Hussain Ali har som sagt anmeldt dem for trusler. Det skete efter en episode ved Vanløse Station tilbage i september, hvor drengene chikanerede ham og truede ham verbalt. Det kan ses i videoen øverst i artiklen.

I sit opslag skriver han blandt andet, at »farlige unge under den kriminelle lavalder er et kæmpe stort samfundsproblem«, at politiet »udmærket godt kender disse drenge«, og at flere borgere har fortalt ham »hvordan deres børn er blevet frarøvet eller tæsket af de her drenge«.

Sådan havde Hussain Ali først underskrevet sit Facebook-opslag. Foto: Facebook Vis mere Sådan havde Hussain Ali først underskrevet sit Facebook-opslag. Foto: Facebook

Men uanset hvor grænseoverskridende sådan en oplevelse kan opleves, og hvor uretfærdig det kan føles, at politiet indstiller efterforskningen, er det ifølge Ayo Næsborg-Andersen, lektor i databeskyttelsesret ved Juridisk Institut, SDU, en klar lovovertrædelse at dele drengenes navne:

»Selvfølgelig må man ikke offentliggøre navnene på mindreårige, bare fordi man er sur over, at politiet overholder loven,« siger hun.

Skulle han have hold sig inden for lovens rammer, skulle han blot have skøret deres navne fra start.

For selve budskabet om at, at de unge drengen slipper for let, må Hussain Ali gerne dele med sine 21.000 følgere på Facebook.