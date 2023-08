»Bruger du den her lejlighed til at stille det her spørgsmål? Det er perspektivløst og pinligt for dansk presse.«

Sådan lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tilbage i marts. På et pressemøde, der handlede om fremlæggelse af Ukraine-fonden, blev han spurgt ind til det civile søgsmål mellem Moderaternes nu forhenværende kulturordfører Jon Stephensen og teatret Aveny-T, hvor Stephensen tidligere havde været teaterdirektør.

Udenrigsministeren fulgte sin svada op med en klar opfordring: »Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. Come on.«

Nu er det så Lars Løkke og Moderaternes folketingsgruppe, som er vågnet op. Jon Stephensen, som i længere tid har været på orlov efter nok en dårlig sag, hvor TV 2 afslørede ham i et have sendt upassende beskeder til et ung partimedlem, er torsdag blevet smidt ud af partiet.

Måske har jeg bare været med for længe og tit set fjeren bliver til fem høns... Der væltes rundt i spektakulære påstande, og når alt kommer på afstand, var det hele mere nuanceret. Lad mig bare minde om Carl Holst og hans påstående 47 avisabonnementer (!)https://t.co/KKEPHyXW1O — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) February 27, 2023

Ovennævnte tilfælde er ellers ikke den eneste gang, hvor Lars Løkke Rasmussen har holdt hånden over Jon Stephensen.

I et opslag på X – som dengang hed Twitter – lød det 27. februar, at Lars Løkke havde 100 procent tillid til Jon Stephensen i sagen om Aveny-T, og at der var nuancer mellem »sort og hvidt« i sagen.

De nuancer fik han en måned senere mulighed for at uddybe i et interview med B.T.

Her lød det først, at han ikke havde behov for at uddybe sagen – hvorefter han så alligevel satte lidt flere ord på.

»Jeg har udtalt mig om den her sag. Det gjorde jeg for to uger siden, hvor jeg sagde, hvad jeg har at sige om den, og jeg har ikke noget nyt at sige om den. Og det, jeg sagde dengang, det er, at jeg jo kan få øje på, at der er tegnet et billede af Jon Stephensen, som ikke ser pænt ud. Det synes han heller ikke selv.«

»Og så sagde jeg, at den tillidsbrist, det har skabt mellem ham og befolkningen, hans tidligere kollegaer eller omvendt, det er jo ikke én, jeg kan rette op på. Det er noget, Jon (Stephensen, red.) selv kommer til at arbejde med og svede ud. Det må han selv gøre. Jeg kan forholde mig til, at Jon Stephensen er medlem af Moderaterne og vores folketingsgruppe.«

Men det er Jon Stephensen altså ikke mere.

Og hvis man spørger B.T.'s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, så er torsdagens udsmidning – eller udmeldelse af partiet, hvis man spørger John Stephensen selv – en lettelse for Lars Løkke.

»Det har været et problem, og det er derfor, der er en lettelse. Det er godt for Løkke nu, men undervejs var det et problem, at han måtte ud og slå ring om ham og sige, at han havde fuld tillid til ham. Han har angrebet pressen for at sætte fokus på de her sager, og det bliver der så ikke mere ud af nu. Han skyggede for projektet,« siger Joachim B. Olsen.