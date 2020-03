Den første hastelov for at afbøde coronakrise virker fra tirsdag. To yderligere lovforslag hastebehandles.

Tirsdag formiddag underskriver dronningen den omfattende hastelovgivning, der skal hjælpe til at bremse spredningen af coronavirusset.

Dermed træder den officielt i kraft, efter at et enigt Folketing torsdag både 1., 2. og 3. behandlede den.

Det betyder også, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) får en række usædvanligt vidtgående beføjelser.

Regeringen har på forhånd bebudet, at den straks vil tage loven i brug.

Først og fremmest bliver større arrangementer forbudt, og pårørende får ringere mulighed for at komme på besøg på plejehjem og hospitaler.

- Noget af det, som vil træde i kraft, er begrænsning af forsamlinger og begrænsninger på besøg på ældrecentre og hospitaler, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag eftermiddag.

Regeringen har i sidste uge annonceret, at forsamlinger - også private - på flere end 100 personer vil blive forbudt.

Den seneste uge er antallet smittede med coronavirus i Danmark steget eksplosivt. Det fik onsdag regeringen til at tage den drastiske beslutning at lukke landet delvist ned.

Daginstitutioner, skoler og uddannelser holder lukket, mens offentligt ansatte, som ikke varetager en såkaldt "kritisk funktion", er blevet sendt hjem.

Flere EU-lande går videre end det. Blandt andet har Tyskland lukket barer, diskoteker, svømmehaller, legepladser, teatre, koncertsteder, museer og en lang række andre steder.

Regeringen har ikke afvist, at det også bliver tilfældet i Danmark. Og med hasteloven har den fået bemyndigelse til at gå endnu videre i forsøget på at begrænse smitte.

- Vi vil forsætte med at arbejde efter et forsigtighedsprincip, lød det mandag fra sundhedsministeren.

De officielle anbefalinger fra myndighederne lyder dog fortsat, at man godt kan "tage sine børn med på legepladsen, lufte hunden, eller gå og løbe ture i skoven".

Tirsdag skal Folketinget hastebehandle yderligere to lovforslag, som skal afbøde nogle af de konsekvenser, som coronakrisen har for erhvervslivet.

Med det ene forslag vil regeringen give arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende på grund af coronavirus.

Derudover foreslår regeringen at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms midlertidigt.

