Der er ikke nødvendigvis sundhedsfaglig evidens for alle dele af ny hastelov, erkender sundhedsminister.

Med en ny hastelov vil regeringen have mulighed for hurtigt at forbyde forsamlinger på flere end to personer.

Der er dog ikke sundhedsfagligt belæg for at skærpe forsamlingsforbuddet, der er blevet indført for at dæmme op for coronasmitte.

Det erkender sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i et svar til Folketinget.

I svaret står der, at regeringen er "bevidst om, at der ikke nødvendigvis for hvert enkelt element i lovforslaget foreligger den sædvanlige sundhedsfaglige evidens"

Ministeren bemærker, at det også gælder forslaget om forbud mod, at flere end to personer forsamler sig.

- Ikke desto mindre påtager regeringen sig med lovforslaget det politiske ansvar for at sikre de fremadrettede muligheder for hurtigt at kunne handle og skride ind for at begrænse smittespredningen og afbøde konsekvenserne af spredningen, står der videre.

Hasteloven ventes at blive vedtaget tirsdag. Det er dog ikke ensbetydende med, at det nuværende forbud mod, at flere end ti personer kan forsamle sig, bliver skærpet med det samme.

Lovændringen vil derimod give regeringen mulighed for hurtigt at kunne stramme reglerne på et senere tidspunkt.

/ritzau/