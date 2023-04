Lyt til artiklen

De smiler. Står på en bro i København og fortæller om deres nyfundne relation.

Billedet er fra et dobbeltinterview i Berlingske, hvor de to tidligere fjender – Morten Dahlin fra Venstre og Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet – fortæller om at have fundet hinanden på midten.

Der er vendt op og ned på politik, og tidligere fjender er blevet venner.

»Farvel til våben« er artiklens litterære titel.

»Rigtige venner« er titlen på et andet dobbeltinterview i Weekendavisen, hvor de tidligere ærkefjender Morten Bødskov og Troels Lund Poulsen fortæller om den nye relation.

»De trives åbenlyst i hinandens selskab. Når den ene taler, kommer den anden med små, lavmælte bejaelser. Ikke på noget tidspunkt modsiger de hinanden. Det er svært ikke at komme til at tænke på to nyforlovede,« står der i artiklen.

Troels Lund Poulsen har også fortalt, at han over for Socialdemokratiet »lider lidt af et stockholmsyndrom. Det med, at man forelsker sig i de gidseltagere, der har taget en«.

Men hvor sund er den relation?

Hvad er faldgruberne for et par, der har brugt al deres krudt på at råbe »magtfuldkommen«, »uansvarlig« og »dysfunktionel« efter hinanden i årevis?

B.T. talt med parterapeut Katrine Axholm, der giver sin analyse.

»Her er jo nogle mennesker, der før har været fjender, som skal have tingene til at fungere. Og sådan er det også nogle gange i ægteskaber eller familier,« siger Katrine Axholm.

Hun lægger særlig mærke til, at Morten Dahlin og Christian Raabjerg »bløder op over for hinanden«.

»De står ikke stejlt på, at de har ret, men siger for eksempel, at nogen ting nok blev sagt lidt unuanceret. Det er vigtigt at bløde op efter en konflikt.«

Der er dog faldgruber i relationen, som kan blive svære, når man har det som en del af ens politiske dna at bekrige hinanden.

Her sammenligner Katrine Axholm relationen med utroskab.

»De er nødt til at tilgive hinanden,« siger hun og uddyber:

»Nogle gange efter utroskab er det den forsmåede part, der bliver ved med at vende tilbage til, 'jamen du havde også et forhold til Lisbeth'.«

»Og det kan være ødelæggende, hvis man holder fast i, at 'jamen, du kaldte også min partiformand magtfuldkommen'. Der er man nødt til at slå en streg i sandet.«

Morten Dahlin har eksempelvis kaldt minksagen en »skandale« og sagt, at statsministeren »aktivt har forsøgt at bortskaffe bevismateriale« efter sagen om slettede sms'er.

Derfor kan det da også blive svært, når partierne som nu klarer sig elendigt i meningsmålingerne.

Her kommer Katrine Axholm med et råd, hun ofte giver til par, der har kendt hinanden længe.

»De skal blive ved med at være nysgerrige på hinanden. Når man har været i en relation længe, kan man godt tænke, 'jeg ved godt, hvad du vil sige', og her er nysgerrigheden vigtig. Så man ikke bliver for selvfed.«