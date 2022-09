Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På trods af at have hævet skatter og afgifter med over 10 mia. i sin levetid, nægter regeringen at have været med til at presse danskernes privatøkonomi.

B.T. spurgte torsdag skatteminister Jeppe Bruus (S), om regeringen selv har et ansvar for, at danskernes økonomi er presset.

I sine svar talte ministeren igen og igen om, at der var kommet flere danskere i arbejde.

Et mærkværdigt svar, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er et svært spørgsmål for dem at svare på, fordi vi også står med en inflation på himmelflugt. Vi er på vej ind i en valgkamp, hvor danskernes rådighedsbeløb bliver mindre måned for måned.«

»Hvis man tager den kendsgerning og lægger oven i, at regeringens politik også har bidraget til, at danskerne har færre penge mellem hænderne, så er det et svært emne for dem at svare godt på,« siger han.

Regeringens økonomiske politik betyder, at skatter og afgifter er øget med 10 milliarder kroner, når vi når 2025. Det fremgår af et svar fra finansministeren til Troels Lund Poulsen (V).

»Privatøkonomi bliver helt klart et af hovedtemaerne i den kommende valgkamp, og det kan være problematisk for Socialdemokratiet, da vælgerne ser blå blok som de bedste til at føre Danmarks økonomi. Hvis man kigger på temaer om klima eller sundhed, har vælgerne til gengæld en større tillid til rød blok.«

»Det er derfor klart, at Socialdemokratiet langt hellere vil tale sundhed eller klima i stedet for skattestigninger,« siger Joachim B. Olsen.

Se Jeppe Bruus svare på de mange skattestigninger i videoen øverst i artiklen.