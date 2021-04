Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kan ikke ånde lettet op i sagen om danske børn i Syrien.

Godt nok sagde ministeren under et samråd i Folketinget fredag eftermiddag, at han ikke kendte til nogen rapport om Islamisk Stats planer om at bortføre børn fra fangelejre i Syrien.

I hvert fald ikke før, at det i marts måned kom frem i Ekstra Bladet.

Men han skal slet ikke tro, at sagen nu stopper.

Sagen kort Forsvarets Efterretningstjeneste lavede i september sidste år en rapport, der viste, at terrorbevægelsen Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af to syriske fangelejre for at oplære dem som terrorister i deres hjemlande.

Der er tale om syriske lejre, hvor 19 danske børn bor.

Ifølge Ekstra Bladet skulle bevægelsen have planlagt at hente yderligere 350 børn ud af fangelejrene. Rapporten blev sendt til fire centrale ministerier, men Folketinget fik aldrig oplysningerne.

Fredag 16. april var udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kaldt i samråd om sagen. Her slog ministeren fast, at han ikke kendte til rapporten før, at den kom frem i Ekstra Bladet.

Langt fra endda.

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund kalder det for en skandale, hvis det er rigtigt, at Jeppe Kofod slet ikke blev informeret om Islamisk Stats trusler.

»Nu har ministeren på et samråd understreget, at han ikke har modtaget sådanne oplysninger, før de stod i Ekstra Bladet. Det er en skandale, at så afgørende informationer ikke kommer frem til ministeren og til Folketinget,« skriver hun på Facebook.

Hun har lagt en plan for, hvordan sandheden kommer frem.

Rosa Lund (EL) har nu en klar plan for, hvordan sandheden skal frem om udenrigsminister Jeppe Kofod (S) samt ledende embedsmænds viden om Islamisk Stats planer om at bortføre børn fra syriske lejre, hvor der også opholder sig danske børn.

Således vil hun nu flytte sagen fra Folketingets Udenrigsudvalg, hvor Jeppe Kofod fredag var kaldt i samråd, og over i Udenrigspolitisk Nævn, hvor en række partiformænd har plads.

Det er altså partiernes tunge skyts, der kommer til at blive informeret om hele sagen og skal træffe en afgørelse, når alt er lagt frem.

Helt konkret har formænd for to af regeringens støttepartier plads i form af Pia Olsen Dyhr (SF) og Sofie Carsten Nielsen (RV).

Og fra de borgerlige partier sidder der i Udenrigspolitisk Nævn tre ledere i form af Søren Pape Poulsen (K), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF). Plus i øvrigt tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der i øjeblikket er løsgænger.

Det er en snedig plan Henrik Qvortrup, politisk redaktør hos B.T.

»Det tyder på et stort problem i systemet, hvis ikke ministeren får forelagt så konkrete informationer om trusler mod Danmarks sikkerhed. Det store spørgsmål er derfor, hvorfor ministeren ikke blev gjort bekendt med de oplysninger. Det svar skal vi have, og gennem Udenrigspolitisk Nævn vil vi have ministeren til at redegøre for, hvordan rapporten havnede i fire ministerier og på to ambassader – uden at ministeren fik oplysningerne,« skriver Rosa Lund videre på Facebook.

B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup roser Rosa Lunds initiativ.

»Jeg synes, at det er en snedig plan, som Enhedslisten nu har lagt. Ingen havde jo forventet, at Jeppe Kofod ville lægge sig fladt ned under samrådet og sige, at han var informeret om den her rapport for, men havde valgt at holde den hemmelig. Det havde været det samme som at lægge løkken om halsen,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Nu skal embedsmændene så redegøre for, hvem der så har modtaget den her rapport, og hvorfor den ikke blev sendt til Jeppe Kofod. Den her sag er altså slet ikke slut endnu.«