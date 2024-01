Nordjyllands Politi efterlyser nu en 19-årig mand, som man sætter i forbindelse med et drabsforsøg 10. januar 2024.

Her blev en 21-årig ramt af knivstik, og selvom hans tilstand er stabil, er han fortsat i en alvorlig tilstand.

Det oplyser efterforskningsleder, politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi.

Den efterlyste formodede gerningsmand til drabsforsøget hedder Ali Haydar Sattar Al Anbari, og han er af irakisk opridnelse. Den efterlyste er 19 år, 188 cm høj , almindelig af bygning med kort og sort hår.

»Drabsforsøg og knivstik i det offentlig rum er fuldstændig uacceptabelt. Så jeg vil gerne opfordre alle med oplysninger om hans opholdssted om at ringe til os med det samme på telefon 114,” siger Carsten Straszek.

Carsten Straszek understreger, at man ikke selv som borger skal forsøge på at pågribe pågældende, hvis man ser ham.

»Det tager politiet sig af. Men ring straks.«



Den 19-årige mand er den 12. januar 2024 ved et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet in absentia i tilfælde af, at han rejser til udlandet.



»Kan kan lige så vel have taget ophold i Danmark, men vi tager naturligvis ingen chancer. Derfor er han også blevet efterlyst internationalt, så han kan blive pågrebet hurtigst muligt og stillet til regnskab for sine handlinger,« fortæller efterforskningslederen.