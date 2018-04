Som statsminister omtales han på hverdagsbasis i danske medier, men i øjeblikket handler det ikke om politik, når Lars Løkke Rasmussen giver interviews eller toner frem på tv. Det er der en helt klar årsag til, vurderer to politiske kommentatorer.

Venstre-formanden har haft travlt med at medvirke i en række medier, hvor han ikke har skullet forholde sig til kritiske spørgsmål om kvotekonger, så hvis du synes, at du har set meget til Lars Løkke Rasmussen for nylig, er det ikke uden grund.

For den 53-årige regeringsleder har siden 23. marts haft sit navn på forsiden af Cityavisen, det kommende Euroman og Helse. 12. april var han deltager i ‘Quizzen med Signe Molde’ på DR2, og dagen efter var han med i ‘Hvem var det nu, vi var?’ på DR1, hvor han dystede i paratviden om Matador.

Lars Løkke Rasmussen har prydet flere forsider inden for få uger Lars Løkke Rasmussen har prydet flere forsider inden for få uger

Ifølge politisk kommentator på Berlingske, Thomas Larsen, er det ikke tilfældigt, at statsministeren inden for få uger deltager i så mange og forskellige medier, der ikke fokuserer på politik.

»Det er mange fremstød inden for kort tid. Jeg er ikke selv vidende om, at der er sat en stor offensiv i gang, der skal styrke hans image, men det er logisk, at hans rådgivere tænker på at føre Lars Løkke Rasmussen frem mod næste valg i så stærk form som overhovedet muligt. Mette Frederiksen fører stadig, så det er afgørende for Lars Løkke og for Venstre, at han står stærkere i danskernes bevidsthed,« siger han.

Politisk kommentator på Altinget, Erik Holstein, er enig i, at Lars Løkkes nylige medvirken i medierne sker i forsøget på at få styrket hans omdømme.

»Man kan sige, at han har brug for at brande sig på ny efter sagen om kvotekongerne. Det gav nogle ridser i lakken, som endnu ikke er væk. Ved at deltage i de her ting, får læserne og seerne vist en gemytlig side af ham. Med omkring et år til valget, er det måske meget fornuftigt at gøre det her, for det er klart, at når vi kommer til finale-fasen og det handler om, hvem af de to statsministerkandidater, der skal lede landet, så spiller det en rolle, hvilken opfattelse folk har af personerne,« siger Erik Holstein.

Hvem foretrækker du som statsminister?

Han forklarer, at de medier, Lars Løkke har takket ja til at være med i, har én ting til fælles.

»Det er upolitiske sammenhænge, han deltager i. Her får han muligheden for at vise forskellige dele af sin person. Det er nogle ting, som politikerne super gerne vil være med i. Det er bare god branding. Hvis man eksempelvis i ’Quizzen med Signe Molde’ formår at være lidt selvironisk og fyre et tilpas antal jokes af, er det super lette point at scores hos folk.«

Lars Løkke Rasmussen optrådte forleden i 'Quizzen med Signe Molde.' Foto: DR Lars Løkke Rasmussen optrådte forleden i 'Quizzen med Signe Molde.' Foto: DR

Næste år skal danskerne både stemme til Europaparlamentsvalget og til Folketingsvalget. Sidstnævnte kommer senest til at ske 17. Juni. Og det er Lars Løkke Rasmussen og de øvrige politikere meget bevidste om, og statsministerens nye branding-forsøg skal ses i det lys, lyder det fra Thomas Larsen.

»Der er en del parti-strateger, der siger, at man vinder valget mellem valgdatoerne, og man skal derfor tænke på kalenderen. For det kan godt være, at danskerne ikke tænker over, at der både skal være Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg næste år, men det er politikerne begyndt at tænke på,« siger han.

Det er dog ifølge Erik Holstein ikke sådan, at Venstres pressetjeneste har kunnet placere Lars Løkke Rasmussen i udvalgte medier efter forgodtbefindende. Men der har antageligt været en del tilbud at vælge imellem, lyder det.

»En statsminister har typisk løbende invitationer til det ene og det andet. Så der ligger en bunke, og når man så finder ud af, at det skal være nu, så rykker man. Hvis der først er udskrevet valg, så er han låst i forhold til at deltage i det her ting. For det er for påfaldende, hvis det er helt tæt på et valg. Så de her muligheder skal fyres af nu.«

Om Lars Løkkes charmeoffensiv lykkes er uvist, men Erik Holstein vurderer, at det kan have en effekt hos vælgerne.

»Han får aldrig vasket pletterne af. Der har simpelthen været for mange sager. Men man kan på denne måde fremhæve en anden side af ham - den mand, som det kunne være sjovt at tage en øl sammen med. Det kan ikke ændre grundlæggende på hans popularitet, men det kan skubbe lidt i den rigtige retning.«