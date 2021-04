Hvis du brænder inde med en masse spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen og måske andre centrale socialdemokratiske ministre, så er det bare med at spare sammen. For 20.000 kroner så kan du nemlig komme til møde med statsministeren.

Det er Altinget, som afslører, at Socialdemokratiet har en erhvevsklub, hvor man kan betale sig ind til møder med statsministeren eller andre centrale ministre, såsom skatteminister Morten Bødskov eller finansminister Nicolai Wammen.

Det er dog for »virksomheder, erhvervsorganisationer og erhvervssammenslutninger«, så sådan en skal man have eller repræsentere.

Det koster altså 20.000 kroner om året, og så bliver man inviteret til fire til seks møder årligt.

Hvis det var med ministerkasketten på, at ministrene tager imod penge for et møde, så ville det være korruption, ulovligt og strafbart Roger Buch, forskningschef på DJH

Klubben hedder Erhvervsforum Vækst DK og bestyres den tidligere overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen.

Ordningen bliver kritiseret for at være »en grundlæggende udemokratisk idé« af forskningschef ved Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch. For har man ikke lige 20.000 kroner at brænde af på politiske møder, så kan man nemlig ikke få lov at møde Mette Frederiksen eller andre centrale ministre.

Desuden må ministrene slet ikke optræde som ministre, kun som socialdemokrater. Ellers er det forbudt.

»Hvis det var med ministerkasketten på, at ministrene tager imod penge for et møde, så ville det være korruption, ulovligt og strafbart, forklarer Roger Buch til Altinget.

Du kan også møde finansminister Nicolai Wammen til møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Du kan også møde finansminister Nicolai Wammen til møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han uddyber dog, at hvis Mette Frederiksen kommer og optræder som socialdemokrat, så er det lovligt. Kommer hun som minister, er det altså ulovligt.

Denne socialdemokratiske mødeklub er ifølge Altinget en af de ni organisationer, der bidrager mest til Socialdemokratiets partikasse.

Det vides dog ikke med hvor meget, da det blot angives, at der støttes med mere end 20.900 kroner om året.

I alt har Socialdemokratiet modtaget 14,7 millioner kroner fra »faglige organisationer, virksomheder, foreninger og fonde«, som for eksempel Erhvervsforum Vækst DK, men det præcise beløb er altså ikke offentligt tilgængeligt.

Roger Buch påpeger også overfor Altinget at klubben skjule, hvem de reelle bidragydere til Socialdemokratiet er.

Ifølge dansk lovgivning skal det fremgå offentligt, hvis man støtter et parti med mere end 20.900 kroner. Men det slipper man udenom, hvis man støtter en erhvervsklub – for eksempel Erhvervsforum Vækst DK – som så videregiver støtten direkte til Socialdemokratiet.

Så vil det blot fremstå som om, at støtten kommer fra Erhvervsforum Vækst DK.