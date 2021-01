Efter at have været borgmester i næsten 28 år i Gentofte meddeler Hans Toft (K) nu, at han ikke ønsker at genopstille til kommunalvalget i november.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

»Efter de mange år og i en alder af næsten 75 år ved næste valgperiodes begyndelse, så har jeg fundet det rigtigt at slippe tøjlerne og giver dem med stor glæde videre til Michael Fenger,« siger Hans Toft.

I forbindelse med Hans Tofts udmelding indstiller et enigt kandidatudvalg i Den Konservative Vælgerforening i Gentofte, at Michael Fenger – der tidligere blandt andet er håndboldlandsholdsspiller – opstilles som spidskandidat på den konservative liste til kommunalvalget i november.

»Jeg ser med meget stor glæde tilbage på de mange fantastiske år som kommunens borgmester – og også i stor taknemmelighed for altid at kunne dele en aktiv hverdag med Gentofte-borgere i alle aldersgrupper; de mindste børn og skolebørn; unge; voksne og ældre – alle har for mig været med til at skabe en stor glæde, inspiration, nye idéer og initiativer i hverdagen,« fortæller Hans Toft videre.

Hans Toft ønsker at fratræde og lade Michael Fenger tiltræde som borgmester den 15. maj i år eller snarest derefter, når Michael Fenger kan 'frigøres fra sit nuværende ansættelsesforhold', lyder det.

I pressemeddelelsen fortæller Michael Fenger, der har været medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse i 11 år, at han ser frem til sin nye rolle som borgmester:

»Det er både et privilegium og særdeles spændende at skulle være borgmester i den kommune, hvor jeg er vokset op og gennem 50 år har haft en aktiv dagligdag,« siger han.