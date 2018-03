Mette F. svarede Facebook-bruger ved at bringe etnicitet på banen, hvilket skuffer Hanna Mohammed Hassan.

København. Mette Frederiksen er ked af, at hun er blevet misforstået i en debat på S-formandens Facebook-side, som kom til at handle om etnicitet.

Men Hanna Mohamed Hassan, som kommentaren var rettet mod, kan ikke se, hvordan formandens kommentar kan misforstås. Derfor godtager hun ikke beklagelsen.

- Det er en udemokratisk adfærd for en statsministerkandidat, når jeg stiller kritiske spørgsmål til hendes stemme for lockouten og hendes ikkevestlige indvandringspolitik, siger hun.

Hanna Mohammed Hassan er dansk statsborger, men stammer fra Somalia og er medlem af Enhedslisten.

I et opslag fra Socialdemokratiets formand kritiserede Hanna Mohammed Hassan partiets holdning til udlændingepolitik og rollen i arbejdsmarkedspolitikken.

Det fik Mette Frederiksen til at svare:

- Det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod, indleder formanden med at skrive til kvinden.

Mette Frederiksen har siden beklaget sine udtalelser, som flere har tolket som, at formanden skulle hævde, at man ikke må deltage i debatten, hvis man ikke er etnisk dansker.

Men den beklagelse afviser Hanna Mohammed Hassan, som kom til Danmark i 1993 og fik asyl.

- Vi er alle sammen mennesker, og det er politikkerne også. Bliver der begået en fejltagelse, så er det mest rigtige vel, at man beklager.

- Men at man ikke indrømmer den og prøver at give et halvt skulderklap, det kan jeg ikke forstå.

- Jeg bringer ikke min egen etnicitet ind i debatten, jeg stiller hende spørgsmål om hendes politik. Jeg spørger specifikt ind til to emner, der berører mig, siger Hanna Mohammed Hassan.

Mette Frederiksen har tidligere afvist at kommentere sagen over for Ritzau.

/ritzau/