Det går op og ned i politik.

Torsten Schack Pedersen er blevet Venstres nye politiske ordfører. En post han er utrolig beæret over at beside.

'Jeg er utroligt glad og stolt over, at jeg bliver Venstres politiske ordfører på permanent basis. Det er jeg selvfølgelig glad for, og jeg glæder mig til at kæmpe den liberale kamp på alt fra klima- til retspolitik,' skriver han på Facebook.

Men det er også en mærkelig dag for Torsten Schack Pedersen.

For Torsten Schack Pedersen, går både af som kommitteret for Hjemmeværnet, der er et velbetalt job, også er også det familiære.

Den nye ministerrokade betyder nemlig, at hustruen Louise Schack Elholm (V) mister sin ministerpost.

'For rokaden betyder også, at min kære hustru Louise Schack Elholm ikke længere skal være en del af regeringen.'

'Jeg kan ikke lægge skjul på, at det gør ondt. Louise har været en rigtig god minister. Og stor tak for alle de venlige beskeder om respekten og anerkendelsen for Louises arbejde for Venstre, Danmarks Liberale Parti og Danmark de sidste 11 måneder – jeg havde håbet, at hun havde fået mulighed for at fortsætte sit gode arbejde.'

Louise Schack Elholm overdrager By-, Land- og Kirkeministeriet til Morten Dahlin i By-, Land- og Kirkeministeriet i København. Louise Schack Elholm mand overtager Morten Dahlins job. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Louise Schack Elholm overdrager By-, Land- og Kirkeministeriet til Morten Dahlin i By-, Land- og Kirkeministeriet i København. Louise Schack Elholm mand overtager Morten Dahlins job. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Louise Schack Elholm nåede at være på posten som kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde i knap et år.

Og ifølge Torsten Schack Pedersen, så er det mest ham, som har hængt med mulen over degraderingen.

'Heldigvis er Louise helt utroligt stærk. Når jeg i dag mest af alt har haft lyst til at hænge med mulen på Louises vegne, så har hun hele dagen igennem været helt utroligt værdig, fattet og professionel. Den styrke så hele Danmark i dag, og det er den styrke, der forsikrer mig om, at hun nok skal komme stærkt tilbage. '

'Ikke bare fordi, hun fortjener den. Men fordi hun kan. Jeg har lidt flere tårer i øjnene i dag end glæde. Det bliver forhåbentlig snart afløst af flere smil og glæde. Men ærlighed varer længst. Så det har været en lidt hård dag i dag.'

Torsten Schack Pedersen erstatter den nu afgået politiske ordfører Morten Dahlin (V). Han skal i stedet have Louise Schack Elholms gamle job som minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde.