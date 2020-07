Kristian Thulesen Dahl bør træde tilbage som formand og Morten Messerschmidt bør være hans afløser.

Sådan lød hovedpointerne i et læserbrev fra Hans K. Sønderby, medlem af Esbjerg Byråd for Dansk Folkeparti, i Avisen Danmark for et par dage siden. Nu er Hans K. Sønderby ikke længere medlem af DF.

Det skriver JydskeVestkysten.

Efter Hans K. Sønderbys læserbrev væltede kritikken hurtigt ned over ham.

Hans K. Sønderby har meldt sig ud af Dansk Folkeparti, efter han har mødt hård kritik i partiet.

Blandt andet blev han undsagt af sin partifælle i Esbjerg Byråd Susanne Dyreborg.

»Med de udmeldinger fra centrale personer, blandt andet bestyrelsesmedlemmer i partiforeningen, jeg har kunnet læse på blandt andet Facebook, så er der ikke længere basis for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde fremadrettet. Derfor har jeg sendt min udmeldelse til Dansk Folkepartis hovedkontor i København,« siger Hans K. Sønderby til mediet.

Han fortsætter dog som løsgænger i byrådet indtil kommunalvalget næste år, forklarer han.

