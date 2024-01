Først var han enmandshær i Alternativet. Dernæst var han sygemeldt i månedsvis.

Politiker og folketingsmedlem for Alternativet Torsten Gejl er vendt tilbage til Christiansborg efter en næsten seks måneder lang stresssygemelding.

I tre år sad han alene med folketingstjansen hos partiet. Han jonglerede 52 ordførerskaber, forhandlingsmøder i samtlige ministerier og pressehenvendelser.

Og da kollegaerne endeligt kom efter folketingsvalget fortsatte han i samme tempo.

Alt det og meget mere fortæller han om i Go' morgen Danmark.

»I løbet af foråret begyndte jeg simpelthen at få så ondt i kroppen. I mine skuldre og mine ben, jeg kunne simpelthen ikke sove om natten af smerter,« siger Torsten Gejl.

Men smerterne giver han ikke meget for. Han forsøger at træne det væk. Dyrker karate og løber, spiser smertestillende dagen lang og håber, smerterne vil gå i sig selv.

I juni begynder Torsten Gejls leder – partilederen Franciscka Rosenkilde – at mærke, at noget er galt.

»Jeg skal til Bornholm og have 15 debatter, men jeg kan knap nok gå. Så siger hun: 'Stop Torsten, du skal hjem'. Det vil jeg jo ikke, men hun insisterer indtil, at jeg kan se mig selv i spejlet og forstå, at jeg var ved at ødelægge mig selv,« forklarer han.

Torsten Gejl kom tilbage til folketingsarbejdet i Alternativet 1. januar i år.

Han fortæller i Go' morgen Danmark, at han har det godt nu, er fri for smerter, og har fået en god velkomst blandt kollegaer på Christiansborg.

Flere politikere er de seneste år blevet nødt til at sygemelde sig på grund af stress.

SFs Jacob Mark og Liberal Alliances Alex Vanopslagh er blandt dem, der har talt højt om deres oplevelser.

Jacob Mark blev så stresset af sit arbejde, at han næsten mistede synet, mens Alex Vanopslagh også har talt åbent om, hvordan han blev hårdt mærket af sit stressforløb.

Senest har Folketingets formand, Søren Gade, også åbnet op om sine erfaringer med stress.

