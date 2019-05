Valgkampen har nået sin dag 15 og er dermed halvvejs. B.T. har derfor fået den politiske kommentator Erik Holstein til at komme med sin hidtidige dom.

Indtil videre har valgkampen budt på adskillige store historier: Mette Frederiksens sygdom, Lars Løkke Rasmussens forslag om SV-regering, Rasmus Paludans indtog, Kristendemokraternes genopstandelse og meget mere.

Men hvordan har det hele udviklet sig så langt, og hvilke partier står så vidt som vinderen, taberen og den største overraskelse?

Det har B.T. bedt Altingets politiske kommentator Erik Holstein komme med sit bud på.

Den største vinder:

»Der må jeg nok pege på SF. I de fleste meningsmålinger står de til at blive næsten fordoblet i forhold til deres seneste valg, som var en katastrofe.«

»Det er stærkt gået og en smule overraskende. Ikke mindst fordi SF har været dårlige til at være i valgkamp. De har flere gange tabt en masse stemmer i valgkampene,« siger Erik Holstein.

Den største taber:

»Der er mange at vælge mellem. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er alle gode bud. Men Dansk Folkeparti er nok den største taber så langt. De er næsten halveret i de fleste målinger.«

»Det skyldes hovedsageligt udefrakommende faktorer. De er blevet overhalet på højrefløjen af både Nye Borgerlige og Stram Kurs.«

»Samtidig har Socialdemokratiet strammet deres udlændingepolitik markant og trukket en masse stemmer.«

»Desuden har der været en række dårlige sager for dem som Meld og Feld i EU. Det kan også have haft en betydning,« siger Erik Holstein.

Den største overraskelse:

»Det er nok i forhold til de to blokke - at der fortsat er så lidt spænding om, hvilken der bliver størst. Normalt ser man, at blokkene nærmer sig hinanden i meningsmålingerne, når valgdagen nærmer sig. Men det sker bare ikke her.«

»Der skal efterhånden mirakler til, for at blå blok bliver størst. Som det ser ud til nu, så kommer der ikke til at være behov for at sidde oppe til klokken 23 på valgdagen og afvente nordatlantiske mandater for at finde ud af, hvem der vinder,« siger Erik Holstein.